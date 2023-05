Salento, vigili del fuoco salvano un gattino con il massaggio cardiaco

Ieri sera a Calimera, in provincia di Lecce, un gattino di pochi mesi è stato salvato in extremis dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce. Il felino era rimasto incastrato all’interno di un pluviale, rischiando di morire. L’intervento dei pompieri è stato richiesto in via Colombo, dove il povero animale era caduto. Tuttavia, non appena gli uomini del dipartimento dei vigili del fuoco sono arrivati sul posto, si sono resi conto che la situazione era più complicata del previsto.

Il gattino, infatti, era rimasto bloccato in una tubatura interna a un muro. Nonostante la difficoltà dell’operazione di recupero, i vigili del fuoco sono riusciti a tirarlo fuori ma, purtroppo, il piccolo animale era privo di sensi e non respirava più. I soccorritori non si sono persi d’animo, decidendo di iniziare una delicata operazione di rianimazione. Grazie al massaggio cardiaco eseguito dai vigili del fuoco, il gattino è tornato in vita dopo qualche minuto.

Il piccolo felino ha, infatti, iniziato a muovere l’addome e ad aprire gli occhi, dando un grande sollievo ai proprietari che, nel frattempo, assistevano alla scena. Subito dopo il salvataggio, il felino è stato portato presso una clinica privata dove è stato visitato dai veterinari. Il gattino era visibilmente provato dall’esperienza vissuta, ma adesso può tornare a godersi la vita grazie all’abile intervento dei vigili del fuoco, che hanno dimostrato grande coraggio e sensibilità nei confronti degli animali.

Una volta di più, viene dimostrata l’importanza di avere una squadra di soccorritori altamente qualificata ed equipaggiata in modo adeguato, pronta a rispondere a qualsiasi evenienza. È importante ricordare che questi professionisti rischiano quotidianamente la propria vita per proteggere gli innocenti, come il gattino di Calimera, che sfortunatamente era rimasto incastrato nel pluviale. Un episodio che, senza dubbio, ha riscosso grande emozione tra tutti coloro che hanno seguito l’evolversi della vicenda.

Una storia che dimostra, ancora una volta, il forte legame che unisce gli esseri umani e gli animali domestici e che porta ognuno di noi a fare del nostro meglio per proteggere e preservare la vita di queste creature. Auguriamo al piccolo gattino una pronta guarigione e tanta felicità insieme alla sua famiglia che, grazie all’abilità dei vigili del fuoco, ha potuto riavere il suo amato amico a quattro zampe.