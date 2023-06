Roma, in vigore un’ordinanza che tutela i cavalli delle botticelle

Con l’arrivo della fine di giugno e le temperature che superano i 30 gradi, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha emesso un’ordinanza che vieta la circolazione delle botticelle, le tradizionali carrozze trainate da cavalli, durante ondate di calore di particolare intensità. Questa decisione fa riferimento al divieto già stabilito dal Regolamento per il benessere animale, che impone il divieto di lavoro per i cavalli dalle 13 alle 17 fino al 15 settembre.

Tuttavia, l’ordinanza del sindaco introduce un divieto permanente quando la temperatura supera i 35 gradi e impone restrizioni dalle 11 alle 18 nelle giornate con forti ondate di calore di rischio 2 e 3, secondo il bollettino giornaliero emesso dal Ministero della Salute e dalla Protezione civile di Roma Capitale.Lo scorso anno, il sindaco Gualtieri ha adottato una simile ordinanza a fine giugno, che ha ampliato le fasce orarie in cui le botticelle non potevano circolare.

I vetturini delle botticelle, come avevano già fatto in passato per altre disposizioni emanate dalla precedente amministrazione di Virginia Raggi, hanno presentato un ricorso al TAR del Lazio chiedendo la sospensione dell’ordinanza fino alla convocazione della Camera di Consiglio, fissata per il 4 agosto. Tuttavia, il 27 giugno il TAR ha respinto la richiesta di sospensione delle prescrizioni contenute nell’ordinanza, che è rimasta in vigore. L’obiettivo di quest’anno è proteggere i cavalli e evitare che siano costretti a trainare carrozze pesanti con turisti sull’asfalto rovente e sotto il sole, mettendo a rischio la loro salute e il loro benessere.

Tuttavia, nonostante l’ordinanza, l’utilizzo dei cavalli per le botticelle continua ad essere un tema di sfruttamento e maltrattamento degli animali, basato su tradizioni ormai obsolete e crudeli. Roma è diventata il palcoscenico di una lunga e controversa battaglia tra i cosiddetti “botticellari” e le amministrazioni comunali, che dura da tempo immemorabile ed è diventata una questione nazionale. Un passo avanti sembrava essere stato fatto nell’agosto del 2022, quando la Camera ha approvato un ordine del giorno presentato da Patrizia Prestipino, deputata del Pd e ex assessora allo Sport del Comune di Roma. Questo ordine del giorno impegnava il governo a vietare l’utilizzo di animali per trainare veicoli e mezzi turistici e ludici in tutto il territorio nazionale, prevedendo anche sanzioni amministrative e confisca dei mezzi e degli animali in caso di trasporto non autorizzato.

Tuttavia, nonostante l’approvazione di questo provvedimento, l’uso delle botticelle non è stato immediatamente vietato. Si tratta infatti di un impegno da parte del governo per raggiungere l’eliminazione definitiva delle botticelle, convertendo le licenze per questi veicoli in licenze per l’utilizzo di carrozze elettriche o taxi. Questo significa che i vetturini potrebbero continuare a lavorare utilizzando mezzi elettrici anziché animali per accompagnare i turisti o potrebbero adattarsi e diventare tassisti. Quindi, sebbene sia stato fatto un passo avanti, il percorso verso l’eliminazione completa delle botticelle è ancora lungo, ma sembra ormai segnato.