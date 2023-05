Paura dal dentista? Arriva Aldo: l’assistente a quattro zampe che sconfigge la paura e l’ansia

Cosa ne pensa l’autore

Teo Sebbas - È un'iniziativa straordinaria e ottimista che un cane come Aldo possa trasformare la visita dal dentista in un'esperienza positiva per i bambini. La presenza amorevole e rassicurante di Aldo dimostra il potere incredibile che gli animali hanno nel portare conforto e fiducia. Questo approccio innovativo non solo aiuta i giovani pazienti a superare le loro paure, ma promuove anche una mentalità positiva verso la cura dentale fin da giovane età. È meraviglioso vedere come un dolce amico a quattro zampe possa fare la differenza nella vita di tanti bambini, rendendo la visita dal dentista un momento di gioia e serenità.