Pappagallini verdi a Roma: una nuova specie invade la capitale

Stormi di parrocchetti romani, i pappagallini verdi invadono la capitale. Se ne vedono a frotte, nelle vie del centro, divenuti ormai clienti abituali al pari di piccioni e gabbiani, il presidente del Bioparco Francesco Petretti lancia l’allarme. Roma li ha adottati tanto che se ne vedono di diverse specie a seconda della zona di Roma in cui ci si trova.

“Innanzitutto va specificato che ci sono a Roma due specie diverse di parrocchetti – spiega Francesco Petretti – il cosiddetto ‘parrocchetto monaco‘ originario del Sudamerica, ha il piumaggio grigio e verde, e costruisce grandi nidi su cedri e palme, creando questi tipici grandi ammassi sui rami. Poi c’è il “parrocchetto dal collare” originario dell’India e del Medio Oriente asiatico, fa il nido nelle cavità dei grandi tronchi di platani e pini. La caratteristica è che entrambe le specie sono esotiche. Sono a Roma perché probabilmente frutto di fughe da voliere e poi si sono moltiplicati”.

Il parrocchetto monaco è ormai diffuso nella zona di Roma Sud e Sud Est: il grosso è nell’area della Caffarella, di Via Latina, fino a San Giovanni. Il parrocchetto dal collare invece predilige l’espansione nelle zone di Roma Nord e Nord Ovest. In questa città trovano il loro habitat ideale in quanto è piena di ville, giardini botanici piante e fiori ornamentali, che crescono tutto l’anno e sono il loro nutrimento.

“Sono specie che non hanno problemi a convivere con l’uomo e non temono i predatori, Il fenomeno dei parrocchetti è al centro di studi da parte del personale della Lipu” racconta Alessandro Polinori vicepresidente Lipu/BirdLife Italia e responsabile CHM Lipu Ostia.

Quasi certamente l’origine della presenza di questi animali è da attribuire a liberazioni naturalmente non autorizzate – replica Polinori – connesse ad attività di commercio illegale, al fine di evitare di essere colti in flagranza. Risulta altamente improbabile, infatti, che la colonizzazione possa essere iniziata con singoli e sporadici rilasci da parte di privati.

Certamente sono piuttosto aggressivi (ma non con l’uomo!) e vivono in gruppi anche molto numerosi. sempre più frequenti, sono gli episodi di predazione di parrocchetti da parte dei falchi pellegrini segno che la natura cerca sempre di ritrovare un equilibrio in maniera naturale, anche quando questo viene in qualche modo manomesso dall’intervento dell’uomo.