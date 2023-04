La famiglia di una ragazza di 16 anni non aveva abbastanza soldi per pagare le cure mediche del loro cane, che soffriva di torsione gastrica. Nonostante si fossero rivolti a un veterinario di Palermo, non potevano permettersi i 1.500 euro richiesti per l’intervento. Purtroppo, a causa della mancanza del denare necessario, il cane, che si chiamava Kira, è morto.

Kira, un cane di 13 anni, aveva bisogno di cure mediche immediate, ma la struttura medica ha rifiutato di fornire assistenza nonostante le offerte di dilazionare il pagamento da parte della famiglia. Il veterinario è rimasto determinato nella scelta di non soccorrere l’animale neanche quando ha saputo che la padroncina di Kira ha appena sedici anni. Dopo diverse ore e un appello sui social media, una clinica si è dimostrata disponibile a soccorrere tempestivamente per salvare l’animale, ma ormai era troppo tardi. Durante il tragitto, Kira è morta tra fortissimi dolori e spasmi.

Le associazioni dedicate ai diritti degli animali come Attivisti Gruppo Randagio, Earth e Alta Spa hanno denunciato, per conto di Alleanza Animalista questa vicenda, descrivendola come un’intollerabile storia, soprattutto in una regione come la Sicilia, dove il problema del randagismo ha dimensioni rilevantissime.

La sedicenne esprime il suo dolore e disappunto sui social, ricordando la sua amata Kira. Racconta che la ragazza, quando era in tenera età, era spesso sola e suo fratello decise di regalare a lei e alla sua famiglia una nuova amica: Kira. Da subito la cucciola e la padroncina avevano stretto un forte legame, tanto forte da stare ben 13 anni insieme. Legame che la giovane non potrà mai dimenticare. Ma non potrà nemmeno dimenticare di come una clinica ,che doveva salvare Kira, abbia deciso di farla morire in questo modo. La gioovane scrive: ”Non voglio nient’altro che dire alle cliniche che non ci sono soldi o oggetti materiali più importanti e belli dell’amore per un animale“.

Massimo Vacchetta, veterinario e direttore del Centro Recupero Ricci La Ninna, ha sottolineato che rifiutarsi di fornire cure mediche immediate a un animale in pericolo di vita è un’omissione di soccorso punibile penalmente.