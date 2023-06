Nessuno voleva operarlo, l’incredibile trasformazione di Rex grazie a TikTok

La caparbietà del proprietario di un husky siberiano di nome Rex ha salvato la vita al suo amato animale, che nessun veterinario voleva operare, suggerendo di sopprimerlo. Il cane è stato salvato, subendo una incredibile trasformazione, grazie ad un video implorante pubblicato su TikTok dal suo proprietario, un anziano di nome Damián.

Il cane di sei anni era affetto da un tumore al muso, talmente grande che gli impediva di vedere e respirare facilmente, e nessuno voleva operarlo. Si trattava di un fibrosarcoma, un cancro derivato dal tessuto connettivo fibroso che nei cani si sviluppa più comunemente intorno alla zona della bocca.

Il proprietario, ha cercato cure per il suo amato animale domestico in diverse cliniche veterinarie nella provincia di Cadice, nel sud-ovest della Spagna, dove vive. Tuttavia, tutti i veterinari ai quali si è rivolto gli hanno risposto che questo tipo di tumore non poteva essere operato, spiegando che a Rex non rimaneva molto tempo da vivere e suggerendo l’eutanasia.

In un ultimo disperato tentativo di salvare la vita del suo cane, Damián ha pubblicato un video su TikTok con l’obiettivo di trovare un veterinario in Spagna che potesse curarlo. Il direttore di un santuario per animali che si è imbattuto nel video online ha suggerito al proprietario di mettersi in contatto con la clinica veterinaria Faunivet di Vinarós, un luogo a quasi 950 chilometri di distanza.

I veterinari Francisco Serrano e Nacho Martín-Macho si sono dichiarati disposti ad operarlo, e l’uomo ha quindi caricato in macchina il suo amico a quattro zampe portandolo fino a Vinarós. Il complesso intervento è durato più di tre ore, ma fortunatamente non sono emerse complicazioni di rilievo. “È stato possibile rimuovere il tumore e condurre con successo una complicata ricostruzione facciale“, hanno detto i veterinari, spiegando che Rex è sulla buona strada per la guarigione.