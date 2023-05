Marley, il cane cieco che cerca i dispersi: “La sua disabilità è un punto di forza”

Ci sono storie che, una volta ascoltate, lasciano un’impronta profonda nel cuore. Storie che ci insegnano che i limiti possono essere trasformati in punti di forza, e che l’amore e la dedizione possono fare miracoli. Oggi vi presentiamo la straordinaria storia di Marley, un pastore tedesco che, nonostante la sua cecità, è diventato un vero e proprio supereroe a quattro zampe.

Tutto ha avuto inizio quando Marley è stato abbandonato in un canile di Bari. Il suo futuro sembrava incerto, ma fortunatamente il destino ha messo sulla sua strada Marco e Carlotta, una coppia di Pontedera che ha deciso di adottarlo nonostante le avvertenze degli addestratori e degli allevatori. Gli esperti avevano sconsigliato loro di prendere un cane non vedente, temendo che avrebbe avuto difficoltà ad affrontare la vita di tutti i giorni. Ma Marco e Carlotta non si sono fatti scoraggiare e hanno scelto di seguire il loro istinto.

Da quel momento, Marley ha dimostrato una forza e una determinazione incredibili. Corre, gioca con la palla e addirittura salta i fossati, sfidando ogni pregiudizio sulla sua disabilità. Attraverso i social media, la storia di Maley è seguita con affetto da oltre 10.000 seguaci, dimostrando che la disabilità non è un limite invalicabile. In realtà, è proprio grazie alla sua cecità che è diventato il primo cane non vedente in Italia ad entrare a far parte della squadra Vab, i volontari della vigilanza antincendi, che si occupa di recuperare le persone scomparse.

Sauro Carraesi, responsabile della scuola Il lupo di Empoli, specializzata nella formazione delle unità cinofile di ricerca e soccorso, spiega che Marley sta seguendo il corso nel migliore dei modi e si sta preparando per un esame che gli permetterà di diventare un soccorritore abilitato. La sua disabilità, paradossalmente, può rappresentare un grande punto di forza in questo ruolo. Il suo futuro sarà quello di impegnarsi nella ricerca di dispersi e nel soccorrere persone in situazioni di emergenza come feriti bloccati sotto le macerie o individui in stato di choc.

Marley lavora in traccia, seguendo gli odori e muovendosi alla ricerca del proprietario con l’aiuto di un conduttore. Un’attività che svolge con grande passione e che ha un impatto psicologico positivo sulla sua vita. La storia di Marley non è solo una testimonianza di resilienza e amore, ma è anche un esempio che vuole ispirare gli altri. Marco, il suo orgoglioso proprietario, ha creato dei profili social dedicati a Marley, conosciuto anche come “supercane“, per sensibilizzare sulle adozioni di cani disabili.