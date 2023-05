Manoppello, allarme al canile comunale: animali in precarie condizioni fisiche e igieniche

La situazione a Manoppello sembra essere veramente preoccupante per quanto riguarda il benessere degli animali ospitati nel canile della zona. Sembrerebbero essere moltissimi i cani in condizioni pietose ed addirittura con patologie che necessitano di cure urgenti. Ad esempio, si fa riferimento a otiti purulente ed a piaghe ben visibili.

Non è tutto: al di fuori della struttura, il nuovo gestore ha trovato sacchi di immondizia contenenti vermi e deiezioni, il che fa sorgere il dubbio che anche all’interno non sia stata rispettata l’igiene minima indispensabile per il benessere degli animali. Per questo motivo il nuovo gestore sta cercando di fare in modo che sia fatta giustizia, sia per gli animali che per chi, in futuro, dovrà occuparsi di loro.

Non esiste infatti un registro di farmaci né tantomeno un protocollo delle terapie da seguire, a dimostrazione del fatto che in passato non è stato posto il giusto grado di attenzione sull’importante compito di assistere e curare questi animali. L’auspicio è che le autorità competenti si muovano al più presto per porre rimedio ad una situazione al momento insostenibile.

I cani non possono e non dovrebbero vivere in queste condizioni: l’amore per gli animali deve essere il motore che spinge chi si occupa di loro a fare del loro benessere la cosa più importante. L’allarme lanciato sta richiamando l’attenzione della città e coinvolgendo le istituzioni locali che si stanno attivando per dare una risposta al problema sempre più evidente.

Sono stati segnalati casi di cani con ferite non curate, sovrappopolazione, scarsa pulizia delle gabbie. Queste condizioni compromettono la salute degli animali e ne mettono in seria difficoltà il benessere psicofisico. Associazioni animaliste locali stanno lavorando per trovare una soluzione al problema e per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla necessità di un maggiore sostegno ai canili che, spesso, vengono abbandonati dalla società e dalle istituzioni.

Il canile di Manoppello ha bisogno di un sostegno concreto e di un intervento tempestivo da parte delle autorità, affinché si possa garantire agli animali che vi vivono un’adeguata assistenza medico-veterinaria e le condizioni igieniche necessarie per una vita sana e sicura.