Lupi, grifoni e corvi avvelenati, il mistero che aleggia nel Parco d’Abruzzo

Nel Parco d’Abruzzo si sta verificando una vera e propria strage di animali selvatici a causa dell’utilizzo di esche avvelenate. Lungi dall’essere un caso isolato, si tratta di una pratica molto diffusa, perpetrata da chi ha interesse a eliminare i rivali o a difendere il proprio business. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, gli autori degli omicidi sarebbero soprattutto i raccoglitori di tartufi e gli allevatori di bestiame. Ma si tratta solo di ipotesi al momento, che necessitano di ulteriori conferme da parte degli inquirenti.

Quello che è certo, però, è che gli effetti dell’avvelenamento non si sono limitati ai lupi, ma hanno colpito anche altri animali, come cinque grifoni e due corvi imperiali, deceduti dopo aver mangiato le carcasse dei predatori avvelenati. Inoltre, la sostanza utilizzata per comporre le esche è sconosciuta e potrebbe mettere a rischio anche l’uomo e gli animali domestici.

È fondamentale che le autorità competenti si attivino immediatamente per porre fine a questa pratica criminale, rafforzando le procedure di intervento e investigazione e diffondendo tra la popolazione la consapevolezza del gravissimo problema rappresentato dall’avvelenamento degli animali selvatici. La recente strage di animali nei pressi del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha lasciato tutti sconcertati e alle prese con molte domande ancora senza risposta.

Ci si chiede chi siano i responsabili di questo atroce crimine e quali potrebbero essere state le motivazioni che li hanno spinti a compiere un gesto così crudele. Secondo gli investigatori, ad essere fortemente indiziati sono i tartufai, i quali, nonostante il prelievo dei tuberi sia vietato in questo periodo, spesso si avventurano alla ricerca di una “pepita” profumata in più. Ma non solo, anche gli allevatori di bestiame sono finiti nel mirino degli inquirenti, in quanto il loro atteggiamento potrebbe aver avuto come obiettivo quello di bonificare il territorio dai predatori prima dell’invio delle mandrie dal sud Italia.

Naturalmente, si tratta di ipotesi che necessitano di ulteriori conferme da parte degli inquirenti. Per procedere con le indagini, infatti, si attende l’esito delle analisi da parte degli esperti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, dove la Asl ha portato i resti degli animali. Solo conoscendo il tipo di veleno utilizzato sarà possibile risalire al venditore e, magari, all’acquirente.