L’orsa bruna che ha ucciso il runner non verrà abbattuta

La battaglia perpetrata dalla Lav lega antivivisezione ha portato i suoi frutti, l’orsa Jj4 non verrà abbattuta, per decisione del TAR di Trento, ci saranno delle indagini processuali più definite su Andrea Papi e sull’aggressione avvenuta. L’orsa però dovrà essere catturata e reclusa su un eventuale trasferimento in altra regione o suo abbattimento futuro.

La legge si riserva il diritto di decidere sulla vita o sulla morte del mammifero, Il parere “dovrà essere reso entro cinque giorni dalla cattura”, l’animale verrà soppresso solo nel caso opporrà resistenza nella cattura di quest’ultimo con un comprovato pericolo per gli addetti. In ogni caso se ne esce tutti sconfitti.

Uno per la vita di un povero ragazzo che non centrava niente e secondo per la lungimiranza verso un animale selvatico che probabilmente voleva solo proteggere i suoi cuccioli dall’uomo, presumibilmente, ed ha attaccato per difendersi, Il deposito della documentazione richiesta alla Provincia dovrà avvenire entro le 12 del 27 aprile.

L’orsa ha 17 anni, una ragguardevole età, ed ha attaccato il ragazzo, Andrea Papi, causandone il decesso per le ferite riportate, sopra il paese di Caldes in Trentino, dove il ragazzo andava a correre. È la seconda volta che il Tar di Trento sospende un’ordinanza per l’abbattimento dell’orsa Jj4.

La prima, del 24 giugno 2020, era stata firmata dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, dopo l’aggressione sul monte Peller di due escursionisti, padre e figlio. Per il momento l’animale è fuori pericolo fino a data da destinarsi, se le operazioni di cattura medesime avranno esito positivo rimarrà così altrimenti il Tar ha stabilito che l’orso potrà essere abbattuto se si dimostrerà aggressivo nei confronti del personale in ogni caso di trasferimento dell’animale, anche al’estero, dovrà trovarsi in un luogo protetto in cui non potrà nuocere e non dovrà essere a carico della regione Trentino.