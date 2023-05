L’appello dell’allevatore colpito dall’alluvione: "Aiutatemi a salvare i miei 3 mila maiali, non abbiamo più mezzi"

L’Emilia-Romagna è stata duramente colpita da un’alluvione, ora si teme che questa calamità naturale possa portare alla distruzione di numerose fattorie e allevamenti. Secondo Coldiretti, ben 5.000 aziende agricole sono state sommerse dall’acqua. Una delle aziende colpite è la “Benfenati“, un’azienda agricola situata a Lugo, nel Ravennate, uno dei comuni più colpiti dalle inondazioni dei fiumi Senio e Santerno. Nonostante l’interruzione delle piogge, l’acqua continua a defluire lentamente e ha raggiunto livelli molto superiori a quelli di guardia.

Il direttore dell’azienda, Davide Bacchiega, ha lanciato un appello disperato: “La nostra azienda agricola, nella zona di Zagonara, ospita circa 3.000 maiali, dai cuccioli agli adulti di 160 chili. All’interno delle nostre stalle c’è almeno un metro d’acqua e sta continuando ad aumentare. Abbiamo bisogno di un allevamento d’appoggio per spostare almeno i maialini e cercare di salvarli. Abbiamo ancora qualche ora di autonomia e un po’ di energia elettrica, dopodiché saremo sommersi dall’acqua“.

In seguito all’appello dell’allevatore, sono state individuate due possibili alternative in cui temporaneamente ricoverare gli animali: la prima a Russi, sempre in provincia di Ravenna, e l’altra a Passogatto, una frazione di Lugo. Tuttavia, le operazioni per salvare i maiali si stanno rivelando estremamente difficili e lente a causa delle numerose strade bloccate e dell’inaccessibilità dell’azienda agricola ancora allagata e isolata.

Trattori e mezzi agricoli si muovono con estrema difficoltà nei campi fangosi, mentre i maiali spaventati resistono a lasciare le stalle. “Dobbiamo portarli a piedi o con i trattori fino a un punto in cui la strada è percorribile e possiamo caricarli su mezzi idonei al trasporto di animali vivi”, spiega Bacchiega. Il direttore e i suoi collaboratori dovranno affrontare un’intera notte di lavoro per cercare di salvare il maggior numero possibile di animali.

Solo nel tardo pomeriggio è stato possibile raggiungere una via vicino all’allevamento con il primo mezzo pesante, permettendo il salvataggio di alcuni cuccioli di maiale. Questi saranno spostati a Russi, ma ci sono ancora molti viaggi da fare. Bacchiega lamenta la mancanza di mezzi di trasporto adeguati per spostare i loro animali: “Il problema è che non abbiamo abbastanza mezzi per portare in salvo i nostri maiali. Chiunque voglia darci una mano può contattarmi“.