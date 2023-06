Il video che ha immortalato due cani randagi all’interno dell’ospedale di Lamezia Terme (Catanzaro) ha scatenato una serie di polemiche e denunce sui social. L’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ha subito preso posizione e ha assicurato che i cani sono stati immediatamente allontanati dal presidio ospedaliero grazie all’intervento della guardiana e del servizio veterinario aziendale.

Il consigliere comunale di Lamezia, Mimmo Gianturco, ha denunciato pubblicamente la mancanza di attenzione e di cura verso il sistema sanitario territoriale del comprensorio lametino, ma ha chiarito che gli animali non c’entravano nulla e che nessuno gli ha fatto del male.Il generale Antonio Battistini, commissario straordinario all’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, ha definito la vicenda inaccettabile e ha dichiarato di aver intrapreso le opportune verifiche per accertare le responsabilità e le dinamiche in gioco.

Tuttavia, ciò che ha destato maggiore allarme è stata la scoperta di una colonia di randagi fuori dall’ospedale, che il Comune di Lamezia Terme non ha mai rimosso nonostante le segnalazioni. Il commissario dell’Asp catanzarese ha sottolineato che, se i Comuni non collaborano, diventa difficile gestire anche le cose più basilari, come la raccolta dei rifiuti o il controllo delle colonie di cani randagi.

Il randagismo, inoltre, rappresenta anche un problema di sicurezza per i cittadini e per il personale sanitario. Per questo, il commissario ha contattato immediatamente il sindaco di Lamezia Terme e ha avviato una verifica dei canili privati dove collocare i cani catturati, al fine di garantire la sicurezza di tutti.

Questa richiesta è stata rinnovata attraverso un incontro pianificato con urgenza, che servirà a individuare i canili privati in cui poter trasferire i cani catturati. Inoltre, il commissario ha già avviato una verifica riguardante la sorveglianza degli ospedali, al fine di impedire aperture indiscriminate delle porte. Il randagismo, inoltre, rappresenta un problema di sicurezza sempre più grave per i cittadini. La collaborazione dei Comuni, in questo senso, risulta di fondamentale importanza. Solo attraverso un coordinamento adeguato sarà possibile far fronte a queste difficoltà, garantire la salute dei cittadini, e risolvere le problematiche legate ai cani randagi.