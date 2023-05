La padrona muore all’improvviso: al funerale il cane non si separa mai dalla bara

Il potere dell’amore e dell’amicizia è in grado di superare ogni ostacolo e di lasciare un’impronta profonda nel cuore di chiunque. Una testimonianza straordinaria di questo legame speciale ci arriva dalla chiesa di San Folco a Santopadre, un piccolo paese della provincia di Frosinone, dove si sono svolti i funerali di Iolanda Cappello, una donna di 84 anni, scomparsa improvvisamente. Ma ciò che ha commosso il pubblico è stata la presenza di un fedele compagno a quattro zampe accanto alla sua bara: Bobby.

Bobby, un meticcio, era l’ombra inseparabile di Iolanda. Dopo la morte del marito, la donna si era ritrovata sola, ad eccezione della sorella Caterina, leggermente più anziana, mentre il fratello Rocco risiedeva a Roma. L’immagine struggente di Bobby, con gli occhi chiusi e le zampe ripiegate, il musetto intriso di tristezza, è stata condivisa sulla pagina Facebook dell’Agenzia Funebre Cappello ed è diventata virale in pochissimo tempo. Durante la cerimonia funebre, Bobby è stato accolto in chiesa dal parroco don Giuseppe Rizzo, che ha compreso che Iolanda avrebbe desiderato la sua presenza accanto a lei.

Tuttavia, nessuno poteva immaginare l’intensità dell’immagine che si è rivelata: il meticcio si è sistemato accanto alla bara, in silenzio, come faceva sempre vicino alla poltrona di Iolanda. Con uno sguardo triste e spento, Bobby non voleva lasciare la sua padrona e, in modo commovente, ha cercato di starle vicino fino all’ultimo, come facevano quando guardavano la televisione insieme o durante le lunghe passeggiate nel paese. Ma la dedizione di Bobby non si è fermata alla chiesa. Ha seguito il corteo funebre fino al cimitero, percorrendo quasi un chilometro, come se volesse accompagnare Iolanda nel suo ultimo viaggio.

Alla fine della cerimonia, il piccolo cagnolino è tornato a casa con Caterina, la sorella della defunta, ma il suo sguardo era sempre intriso di tristezza, inconsolabile. Questa immagine riesce a penetrare profondamente nel cuore e dimostra, una volta di più, quanto l’amore di questi amici a quattro zampe possa essere immenso, capace di ricambiare il nostro affetto in una maniera che forse noi umani non saremo mai in grado di comprendere appieno. Bobby è diventato un simbolo di amore e fedeltà, un esempio tangibile di come gli animali riescano a connettersi con noi e a comprendere il dolore della perdita.

La sua storia è un monito a non sottovalutare mai il valore delle relazioni che instauriamo con gli animali, perché queste possono arricchire la nostra vita in modi unici e straordinari. Quante volte abbiamo sentito dire che il cane è il miglior amico dell’uomo? L’esperienza di Bobby e Iolanda è un esempio eloquente di quanto profondo possa essere questo legame. In un mondo frenetico e spesso alienato, gli animali riescono a offrire un’energia positiva e un sostegno incondizionato, senza mai chiedere nulla in cambio. Il ricordo di Iolanda e Bobby rimarrà impresso nella mente e nel cuore di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerli.

La loro storia ci ricorda di dare valore a ogni singolo momento con i nostri amici animali, di apprezzare la loro compagnia e di rispettarli come esseri viventi capaci di amare e di essere amati. In fondo, il silenzio di una chiesa gremita, una bara, un tappeto, e sopra un cagnolino con gli occhi chiusi e le zampe rannicchiate possono trasmetterci un messaggio profondo: l’amore non conosce barriere, né confini, ed è capace di legare per sempre due anime, umana e animale, in un abbraccio di eterna fedeltà.