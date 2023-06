La lavatrice prende fuoco nella notte, gatto eroe salva la famiglia

Gli animali domestici, che siano gatti o cani, non sono soltanto ottimi compagni di viaggio che allietano le giornate, ma in alcuni casi possono rivelarsi dei veri e propri eroi. In alcuni casi non esitano a mettere a repentaglio la propria vita pur di salvare quella dei propri familiari. Qui raccontiamo la storia di un gatto eroe che ha salvato la propria famiglia avvertendola del fatto che la lavatrice stesse bruciando durante la notte.

I fatti si sono svolti a San Benedetto del Tronto, nel quartiere Marina di Sotto, con i tre componenti della famiglia che stavano dormendo durante la notte. Proprio in quel momento, la lavatrice prende fuoco e l’unico ad accorgersene è stato proprio il felino che è riuscito ad evitare il peggio allertando la sua famiglia.

Al quarto piano di una palazzina della città marchigiana, la lavatrice ha cominciato a mostrare danni e forse a causa di un cortocircuito ha iniziato a prendere fuoco. Nessuno dei componenti della famiglia, i quali stavano appunto dormendo, si è reso conto che dallo sportello stava uscendo del fumo e con esso anche le prime fiamme.

Il gatto, l’unico componente sveglio al momento, durante le sue tante ronde in giro per la casa, ha capito che qualcosa di brutto stava succedendo. A quel punto ha cominciato a miagolare e graffiare le porte, in modo che i componenti sentissero. Immediatamente la famiglia, a sentire quei rumori, si è accorta di quanto stava accadendo e ha dato l’allarme contattando i vigili del fuoco.

L’intervento del gatto, ma anche l’estintore di un vicino, hanno fatto sì che le fiamme non si propagassero ulteriormente, spegnendo così l’incendio, con i vigili del fuoco che hanno poi terminato l’opera. Non è la prima volta che, purtroppo, accadono eventi ed episodi del genere, perché pochi giorni prima, in una casa, vi erano stati gli stessi problemi e la stessa struttura è risultata poi inagibile dall’ordinanza comunale.