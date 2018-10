La gatta le salva la vita facendole scoprire un tumore al seno

Angela Tinning racconta questa commovente storia ancora con le lacrime agli occhi ed un sorriso che lascia trasparire le emozioni che la sua gatta è riuscita a regalarle. Un animale che non è mai stato affettuoso, con un carattere abbastanza scorbutico, proprio come racconta la sua padrona, ma che improvvisamente ha cambiato il suo modo di comportarsi con lei, riuscendo in questo modo a salvarle letteralmente la vita da una forma di tumore al seno.

Una storia che ha dell’incredibile ma che ci insegna nuovamente la sensibilità dei nostri amici animali. Così è successo anche con Missy, una gatta che è diventata improvvisamente affettuosa nei confronti di Angela, appoggiandosi spesso al petto della donna e facendole così scoprire un dolore insolito che l’ha incuriosita e spaventata allo stesso tempo. Da questo inspiegabile dolore si è arrivati alla diagnosi di un tumore al seno, che preso in tempo ha fatto sì che la donna si salvasse.

La gatta le fa scoprire il tumore

Non tutti i gatti hanno un carattere affettuoso e sono vogliosi di coccole da parte dei propri padroni e questo è proprio il caso di Missy. Nonostante la padrona premurosa, Missy non ha mai mostrato grandi atteggiamenti di affetto verso la donna, ma ecco che improvvisamente ha cambiato modo di comportarsi. Avvicinandosi alla donna, si appoggiava al suo seno, provocandole uno strano dolore che Angela non riusciva ad identificare.

La donna inizialmente non ha dato troppo peso al fatto, ma quando ha notato quello strano collegamento tra il comportamento di Missy ed il dolore proprio da lei provocato, ha scelto di recarsi dal medico per dare un nome a quella fitta al seno. Da qui la scoperta di avere una massa tumorale.

Il comportamento di Missy ha fatto sì che il tumore venisse scoperto con una tempistica davvero tempestiva e Angela si è potuta così sottoporre ad una mastectomia per togliere la massa e guarire completamente dal tumore. Questo intervento non avrebbe mai potuto avere successo al 100% se la malattia non fosse stata scoperta con tale largo anticipo.