La carcassa dell’orso M62 è stata trovata, è stata uccisa da un altro orso maschio adulto

Secondo quanto riferito dai funzionari della Forestale, la carcassa dell’orso M62 è stata recuperata e si sospetta che sia stata uccisa da un altro orso maschio adulto. Tuttavia, questa ipotesi potrà essere confermata solo dopo l’autopsia. Oggi si è tenuta una protesta degli animalisti a Trento, durante la quale la fontana del Nettuno è stata tinteggiata di rosso per simboleggiare il sangue dell’orso ucciso.

Dopo la segnalazione degli escursionisti, gli uomini della Guardia Forestale sono intervenuti per rimuovere la carcassa dell’orso e svolgere gli accertamenti del caso. Secondo la testimonianza degli escursionisti, sembra che l’orso sia stato ucciso a causa dell’attacco di un maschio di orso adulto. Tuttavia, saranno necessari ulteriori accertamenti e l’autopsia per stabilire con certezza la causa del decesso.

Secondo i dossier della Provincia autonoma di Trento, l’orso M62 era considerato un animale “problematico” in quanto troppo confidente con l’uomo e le sue attività. Nonostante non abbia mai attaccato le persone, M62 si era avvicinato più volte ai centri abitati, come nella Val di Sole e sull’Altopiano della Paganella. Nel novembre del 2021, l’orso aveva seguito da vicino quattro cacciatori che avevano abbattuto un cervo, dimostrando un’estrema confidenza con la presenza umana.

Oggi a Trento si è verificato un blitz animalista nel centro della città, dove le acque della fontana del Nettuno sono state colorate di rosso sangue per protestare contro le decisioni della giunta guidata dal presidente Maurizio Fugatti in merito alla gestione degli orsi e alle recenti ordinanze di abbattimento di due esemplari, tra cui l’orsa JJ4, catturata dopo l’aggressione mortale al runner Andrea Papi.

L’azione è stata rivendicata dal gruppo “Centopercentoanimalisti”. Il vicesindaco di Trento, Roberto Stanchina, ha condannato l’azione su Facebook, sostenendo che il dialogo, la consapevolezza e l’azione decisa sono gli unici strumenti per risolvere i problemi, non le azioni estreme e anonime come questa.