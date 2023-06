In Italia si sta verificando un’allarmante situazione legata alle zanzare

La diffusione di zanzare portatrici di virus virali in Europa sta crescendo in modo preoccupante. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle patologie (ECDC) ha lanciato l’allarme, sottolineando che l’aumento delle temperature nel continente e le conseguenti inondazioni più frequenti ed estati più calde stanno favorendo la diffusione di due specie di zanzare, l‘Aedes albopictus e l’Aedes aegypti. Questo fenomeno sta avendo un impatto significativo in Italia, che è il paese più colpito in Europa in termini di patologie contratte.

L’Italia è in testa alla classifica europea per il numero di infezioni. Dei 1.112 casi di febbre del Nilo occidentale segnalati nel 2022 in vari Paesi, ben 723 sono stati riportati nel nostro Paese. Seguono Grecia (286), Romania (47), Germania (16), Ungheria (14), Croazia (8), Austria (6), Francia (6), Spagna (4), Slovacchia (1) e Bulgaria (1). Questi numeri rappresentano un picco di contagi rispetto all’epidemia del 2018. Nel corso dello scorso anno sono state registrate 92 deceduti.Oltre alla febbre del Nilo occidentale, queste zanzare sono portatrici anche del virus del dengue, diffuso ampiamente in più di 100 paesi in Africa, America, Sud e Sud-Est asiatico e nelle regioni del Pacifico occidentale.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle patologie mette in luce la situazione in Europa, evidenziando che queste specie di zanzare, originarie delle aree tropicali, si sono adattate anche a climi più freddi. Tuttavia, il loro insediamento nel continente è stato favorito dall’innalzamento delle temperature globali. Nel 2013, l’Aedes albopictus si trovava in otto Paesi dell’Unione europea. Oggi la presenza di queste zanzare si è estesa a tredici nazioni e trecentotrentasette regioni, in particolare nelle zone settentrionali e occidentali del continente.

Andrea Ammon, direttrice dell’ECDC, ha sottolineato che “negli ultimi anni abbiamo assistito a una diffusione geografica di specie di zanzare invasive in aree precedentemente non colpite“. Se questa tendenza continua, ci si può aspettare un aumento dei casi e dei possibili decessi per patologie come il dengue, il chikungunya e la febbre del Nilo occidentale. Pertanto, è necessario concentrarsi sul controllo delle popolazioni di zanzare, migliorare la sorveglianza e rafforzare le misure di protezione personale. Per limitare la diffusione di queste zanzare, l’ECDC suggerisce di eliminare le fonti di acqua stagnante, che sono ambienti favorevoli alla riproduzione di questi insetti.

L’istituto raccomanda anche l’uso di prodotti contro le larve e la diffusione di informazioni su questo tema non solo all’interno delle comunità, ma anche tra operatori sanitari e viaggiatori. Il Centro ha anche condiviso alcuni consigli per proteggerci personalmente da questi insetti. Tra le buone pratiche consigliate ci sono dormire in stanze climatizzate o munite di zanzariere (trattate preferibilmente con insetticidi), l’utilizzo di repellenti per zanzare e l’indossare vestiti che coprano il corpo il più possibile. Queste precauzioni possono contribuire a ridurre il rischio di punture di zanzara e di conseguenza la diffusione delle patologie che queste possono trasmettere.