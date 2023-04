Il Tar di Trento ha sospeso l’ordinanza di abbattimento dell’orso MJ5

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Trento ha sospeso l’ordinanza di abbattimento dell’orso MJ5, dopo aver già sospeso quella dell’orsa Jj4. La cattura dell’orso MJ5 rimane tuttavia in vigore. La notizia è stata confermata da Gian Marco Prampolini, presidente di Leal- Lega Antivivisezionista. Il presidente afferma la grande soddisfazione nel sapere che il Tar abbia accolto il ricorso di Leal ,presentato il 20 aprile. Il loro legale avrebbe formulato tutte le motivazioni necessarie per evitare l’abbattimento dell’animale, motivazioni che sorprendetemente sono state accolte.

Prampolini afferma che deve essere essenziale, al più presto possibile, stabilire un limite alla follia di sterminio degli orsi, voluta dalla giunta Fugatti. LEAL starebbe contestando inoltre i criteri di valutazione con cui la giunta starebbe valutando la pericolosità di questi animali. Gli orsi attualmente sono varie volte, e in più riprese, disturbati volontariamente da curiosi, escursionisti, cacciatori e bracconieri, azioni di disturbo che non consentirebbero a questi animali un’adeguata tranquillità e normalità.

LEAL avrebbe dichiarato che le circostanze dell’aggressione dell’orso MJ5 – avvenuta nel 5 marzo a Val di Rabbi – non sono del tutto chiare, sostenendo invece che questa vicenda sia un caso isolato e non monitorato e che l’orso abbia reagito in quanto si sarebbe sentito minacciato o provocato. Mj5 è un esemplare maschio di orso di 18 anni e in precedenza non ha mai mostrato comportamenti aggressivi.

È il figlio di Maya e Joze, due esemplari provenienti dalla Slovenia, esemplari che hanno dato inizio al progetto Life Ursus in Trentino. Il presidente del Tar Fulvio Rocco ha espresso che attualmente il Tar di Trento starebbe valutando la possibilità di trasferire gli esemplari d’orso in eccesso presenti sul territorio trentino.

Ha inoltre ribadito che la problematica degli incidenti tra uomo e orso potrebbe essere risolta attraverso il controllo e la revisione del programma Life Ursus, in quanto l’aumento del numero di orsi è strettamente correlato con i rischi legati alla sicurezza dei cittadini e delle attività economiche in aree antropizzate. Fulvio Rocco ha precisato che, di conseguenza, è necessario prendere provvedimenti urgenti e immediati, anche a livello amministrativo, per trasferire subito un determinato numero di orsi.