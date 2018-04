Il gatto più noto di Rovigo si rende protagonista dell’ennesima "impresa"

Il gatto Rossini, alla maggior parte degli italiani, dirà molto poco, perché non è un personaggio televisivo, ma dalle parti di Rovigo è una specie di celebrità, perché è un felino tanto intraprendente e coraggioso quanto sbadato e pasticcione, che più volte è balzato agli onori della cronaca per le sue stravaganti “imprese”.

L’ultima di queste lo ha visto pochi giorni fa tentare, con mirabolanti balzi e scalate, di arrivare sul tetto della chiesa di San Domenico, nel capoluogo di provincia veneto: alcune delle persone che lo hanno notato lo hanno riconosciuto: da quelle parti Rossini è veramente noto ed il suo pelo ocra lo rende ancor più facilmente identificabile, oltre alla spericolatezza delle sue mosse.

Partito dal cortile interno della chiesa, Rossini ha raggiunto il tetto ed è sembrato vantarsi della sua bravura, muovendosi con disinvoltura sul tetto; ad un certo punto del pomeriggio, Rossini ha cominciato a miagolare, richiamando l’attenzione di tutti, perché non riusciva più a scendere da quel punto così alto.

I vigili del fuoco sono stati costretti ad un intervento di salvataggio, utilizzando un cestello elevatore per arrivare fino al tetto e prendendolo, riportandolo a terra, dopo averlo coccolato e rassicurato a lungo, perché lo spericolato micione era anche un poco spaventato.

La bravata del gatto Rossini precedente a questa è stata ancor più clamorosa: una decina di giorni prima il gatto si è furtivamente intrufolato nel vecchio carcere di Rovigo e si è messo a correre tra i corridoi e le celle; il gatto, anche qui, non è più riuscito a trovare la via di uscita ed anche in quel caso i pompieri sono dovuti intervenire.

Per queste due trovate e per tutte le altre che ha compiuto nei suoi anni di vita, al gatto Rossini i cittadini rodigini hanno intitolato una pagina Facebook che ha raccolto migliaia di follower e che raccoglie tutte le fotografie degli abitanti della città che lo ho hanno visto, immortalato e segnalato qua e là, per quella che è diventata una star molto popolare a livello locale.