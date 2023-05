Il gatto Lulu ingoia ago e filo, salvo dopo un delicato intervento chirurgico

Una gatta di razza Ragdoll di nome Lulu ha compiuto un gesto tanto inaspettato quanto pericoloso: ha inghiottito un ago da cucito lungo 5 centimetri, lasciato sul davanzale della finestra dalla sua proprietaria, Jane Brigham-Curtis. Questo evento ha portato la donna a correre subito in soccorso del suo amato animale domestico.

La vicenda si è svolta in modo rapidissimo, in soli 20-30 secondi, durante una tranquilla domenica mattina. Jane aveva appoggiato l’ago e il filo sul davanzale per rispondere a una telefonata, quando ha udito un rumore strano, simile a una raschiatura. In quel momento ha capito immediatamente cosa fosse successo: Lulu aveva inghiottito l’ago. Preoccupata, Jane ha preso al volo la sua gatta e l’ha portata all’ambulatorio veterinario di emergenza, essendo lei stessa una dipendente di una clinica per animali da molti anni e consapevole dell’urgenza della situazione.

Appena arrivati in clinica, i medici hanno effettuato una radiografia che ha confermato le loro preoccupazioni: l’ago e il filo erano bloccati nello stomaco di Lulu. La donna è stata indirizzata a due specialisti, le interniste Anna Threlfall e Laura Sáez Cutando, esperte in interventi delicati di questo tipo. Grazie a un’endoscopia guidata, le due veterinarie sono riuscite a individuare l’ago e il filo all’interno dell’animale.

“La parte più difficile della ricerca è stata trovare l’ago”, ha riferito Jane dopo l’intervento, che si è concluso con successo. “Lulu aveva mangiato, e trovare l’ago tra il cibo ingerito è stato estremamente complicato.” Le due specialiste hanno confermato la sua testimonianza, spiegando che l’ago era nascosto tra biscotti secchi e dolcetti, e che hanno dovuto seguire lentamente il filo rosso per trovarlo.

Dopo aver utilizzato una pinza apposita, l’ago e il filo sono stati finalmente rimossi. La ricerca è stata ancora più impegnativa a causa del movimento del cibo nello stomaco di Lulu, che ha reso difficile seguire la traccia del filo rosso. I medici hanno dovuto scavare e spostare i pezzi di biscotti per recuperarlo. Nonostante le difficoltà, Jane si è rallegrata del risultato positivo dell’intervento delicato.

Durante l’operazione, i veterinari hanno introdotto un tubo gastrico nella bocca di Lulu per aiutarla a espellere l’ago. L’intero processo è durato circa 40 minuti, dopodiché la gatta è stata dimessa e ha fatto ritorno a casa. Jane ha aggiunto felice che non sono stati necessari punti di sutura per Lulu.