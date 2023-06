La vicenda degli orsi Jj4 e Mj5, accusati di aver ucciso un runner e considerati pericolosi, ha suscitato indignazione e proteste in tutto il paese. Molti animalisti si sono schierati a favore della salvaguardia degli orsi, ritenuti vittime dell’imposizione umana sul loro habitat naturale. La decisione del Consiglio di Stato di sospendere i decreti di abbattimento è quindi stata accolta come una vittoria dai sostenitori della causa animale.

L’associazione Lndc Animal Protection si è impegnata attivamente nella difesa degli orsi, rivolgendo un appello al Consiglio di Stato per ottenere una sospensione a tempo indeterminato dei provvedimenti emessi dalla Provincia Autonoma di Trento. La sospensione inizialmente decisa dal TAR di Trento non aveva infatti garantito la protezione degli esemplari, che sarebbero potuti essere abbattuti una volta terminato il periodo di sospensione.

La decisione del Consiglio di Stato di prorogare la sospensione fino al 13 luglio rappresenta quindi un importante passo avanti per la salvaguardia degli orsi. L’associazione Lndc Animal Protection si è detta pronta a tornare in aula per chiedere una sospensione a tempo indeterminato fino all’udienza del 14 dicembre, quando si discuterà definitivamente della questione.La salvaguardia degli orsi è infatti diventata una vera e propria battaglia per molte associazioni animaliste, che chiedono un maggior rispetto per la fauna selvatica e per l’ambiente naturale.

L’abbattimento degli orsi è infatti ritenuto un’espressione della cultura della violenza nei confronti degli animali e della natura stessa.In questo contesto, l’associazione Lndc Animal Protection si batte per promuovere un nuovo approccio alla protezione della fauna selvatica, basato su principi di rispetto e collaborazione tra uomo e natura. La difesa degli orsi Jj4 e Mj5 rappresenta quindi una vera e propria sfida per l’intera società, che deve impegnarsi a proteggere le specie animali e l’ambiente come patrimonio prezioso dell’umanità.

Questa notizia è stata accolta con grande sollievo da parte della comunità degli animalisti. La storia di Jj4 e Mj5 ha attirato l’attenzione di molte persone, tra cui scienziati, conservazionisti e attivisti, tutti impegnati a proteggere le specie in via d’estinzione.