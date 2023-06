Il cane della figlia vuole giocare e le rompe il femore: mamma chiede risarcimento di 63mila euro

Un simpatico cane di razza Boxer protagonista di una storia curiosa, ma dall’esito inaspettato. Questo travolgente animale aveva deciso di festeggiare la mamma della sua padrona, ma le cose sono andate diversamente da come immaginato. Con tutta la sua “enfasi” e un pizzico di troppa irruenza, il cane ha causato un infortunio alla signora, rompendole il femore.

Inizialmente si sarebbe potuto pensare che il caso rimanesse una questione interna alla famiglia, ma la donna ferita ha deciso di agire legalmente contro la figlia, portando il caso in tribunale. La sentenza ha stabilito che la figlia dovrà rimborsare la madre con la somma di 63mila euro come risarcimento danni.

Per fortuna della proprietaria del cane, l’assicurazione prenderà in carico il pagamento del risarcimento. Tuttavia, questo episodio ci spinge a riflettere su alcuni aspetti importanti.

In Italia, l’assicurazione sugli animali domestici non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata, soprattutto se si possiede un cane di taglia grande e dal carattere vivace. È l’unico modo per tutelarsi nel caso il nostro amico a quattro zampe causi danni a terzi. I costi del premio assicurativo dipendono dalla razza del cane, dalla sua età e dallo stato di salute.

Fino a qualche anno fa, esisteva una lista nera che raggruppava le razze di cani considerate socialmente pericolose, obbligando i proprietari a stipulare un’assicurazione per coprire eventuali danni a persone o cose. Dal 2009, questa lista è stata eliminata, ma è stato introdotto il principio della responsabilità dei proprietari dei cani. Al contempo, non è più obbligatoria l’assicurazione.

Va detto che negli ultimi anni le polizze per gli animali domestici hanno registrato un notevole aumento. Solo nell’ultimo anno, si è registrato un incremento del 23% nelle ricerche online di polizze assicurative per cani e gatti. Milano, Bergamo, Brescia, Padova e Bologna sono le città con il maggior numero di amici a quattro zampe assicurati. Secondo un’analisi recente di Facile.it, datata gennaio 2023, il mercato assicurativo dedicato a cani e gatti vale circa 1,3 miliardi di euro all’anno. Tra le razze canine, sembra che il Labrador sia il più “assicurato“, seguito dal Golden Retriever e dal Bulldog.

Quindi, se hai un cane o un gatto come animale domestico, potrebbe essere una buona idea considerare l’opzione dell’assicurazione. Non si sa mai cosa potrebbe accadere e avere una copertura assicurativa potrebbe alleviare le preoccupazioni e garantire una maggiore tranquillità per te e per gli altri.