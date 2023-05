I padroni si separano e il cane viene gettato tra i rifiuti

“Guardate: questa è l’umanità che hanno le persone. Una ciotola d’acqua, due crocchette e un cane buttato in mezzo a una distesa di rifiuti”. È la denuncia attraverso un video pubblicato su Facebook ed è la triste scena che si è trovato davanti un delegato locale dell’OIPA di Ragusa che, allertato dalla chiamata di un’abitante di Vittoria, si è recato sul posto trovando il cagnolino stremato in mezzo ai rifiuti. Nonostante fossero stati avvisati anche i vigili, nessuno era ancora intervenuto.

L‘unica persona a non essere rimasta indifferente davanti alle gravi condizioni del cagnolino abbandonato è stato un uomo di origini straniere che, avendo notato l’animale, è tornato indietro dopo poco tempo con della carne in scatola. “Febbre alta, emocromo sballato, forte anemia e un’infestazione incredibile di zecche. Accucciato su una distesa di rifiuti, si muoveva a malapena“, con queste parole i volontari dell’OIPA hanno descritto le condizioni in cui hanno trovato il povero animale.

Pietro, così è stato ribattezzato, sarebbe inoltre affetto da leishmaniosi ed ehrlichia: le sue condizioni risultano ancora abbastanza gravi, ma sta proseguendo le sue cure anche con l’aiuto dei volontari dell’associazione Anpana. Dopo pochi giorni dal salvataggio, però, il passato di Pietro è cominciato ad emergere: il cagnolino, infatti, aveva una famiglia ed era abituato alla vita in casa. Dopo la separazione dei proprietari, però, per una serie di divergenze e incomprensioni non ben specificate tra gli ex coniugi, Pietro si è ritrovato in una discarica, abbandonato da un giorno all’altro.

Abituato a ben altra vita e non in grado di sopravvivere da solo, il cane si sarebbe probabilmente lasciato morire. Il provvidenziale intervento dei volontari ha salvato la vita dell’animale, che ora si sta pian piano rimettendo in salute, in attesa di riprendere peso e recuperare le forze. “Pietro si sta risollevando, è tornato anche a scodinzolare felice mentre gioca con la pallina”, riportano i volontari OIPA sui canali social, “certo ci sarà bisogno di tempo e di altre cure per tornare quello che era prima“.

Non si può fare altro, allora, che aspettare che la storia si concluda con un lieto fine, che Pietro si rimetta completamente, fino a essere pronto per le cure e l’amore di una nuova famiglia. Questa triste vicenda mette in luce la crudele realtà dell’abbandono degli animali domestici. Pietro è solo uno dei tanti casi di abbandono e maltrattamento che accadono ogni giorno.