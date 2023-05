La situazione che si è venuta a creare a Calvisano, nella bassa bresciana, rappresenta un vero e proprio shock per chiunque abbia a cuore il benessere degli animali e la tutela dell’ambiente. Grazie alla segnalazione di una giornalista della trasmissione Rai Report, le autorità competenti hanno scoperto un vero e proprio allevamento degli orrori dove 1625 suini vivevano tra carcasse in decomposizione abbandonate al suolo e altri 1650 animali vagavano liberamente intorno.

Ma le irregolarità non si limitavano alla gestione dei suini: l’azienda agricola in questione aveva anche creato un deposito abusivo di lastre di amianto e farmaci veterinari scaduti. A seguito di un accurato controllo, sono state elevate sanzioni per 25.000 euro e i suini sono stati sottoposti a vincolo sanitario, rendendo impossibile l’entrata o l’uscita dall’allevamento senza la previa autorizzazione dell’Ats.

Purtroppo, davanti ai militari è emerso uno scenario allucinante: molti animali erano malati sporchi e in condizioni precarie, segno evidente della grave carenza nel trattamento degli animali. Anche la gestione dei reflui presentava irregolarità. Il titolare dell’azienda è stato deferito alla Procura di Brescia per violazione delle norme in materia di gestione delle coperture in amianto, di benessere animale e di gestione dei sottoprodotti di origine animale.

È nostro dovere fare ogni sforzo per evitare che episodi del genere si ripetano in futuro, adottando una stretta legislazione che preveda controlli regolari e severi sul benessere degli animali e sul rispetto dell’ambiente. Il prezzo da pagare in termini di salute e sicurezza è troppo alto per non agire subito, a difesa della legalità e del rispetto della vita animale e della natura.

Gli animali selvatici impiegati in questo tipo di allevamento sono spesso privati della loro libertà e costretti a vivere in recinti angusti, senza alcuna cura e attenzione. In molti casi, questi animali vengono commercializzati illegalmente sul mercato nero, contribuendo così alla diffusione di malattie e alla proliferazione di attività illecite legate al traffico di animali.