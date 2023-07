Foche killer e vampiri di mare: come l’inquinamento sta modificando l’ambiente marino e il cervello degli animali

Quando pensiamo alla spiaggia e alle acque rinfrescanti, non immaginiamo certo di essere minacciati da pericolosi animali. Negli ultimi tempi, si è registrato un incremento preoccupante di comportamenti aggressivi da parte di diverse specie, che sta mettendo a rischio la sicurezza dei bagnanti.

Partiamo dalla costa di Long Island, New York, dove gli squali sembrano essere tornati protagonisti in acque relativamente basse, a pochi metri dalle spiagge. La situazione è ancora lontana dall’essere come nel celebre film di Steven Spielberg, “Lo Squalo“, ma l’incremento degli avvistamenti e degli attacchi ha destato preoccupazione tra i residenti e i frequentatori delle spiagge locali.

Non solo gli squali, ma anche i leoni marini stanno assumendo comportamenti sempre più preoccupanti. In California, sono stati segnalati numerosi episodi di leoni marini che attaccano le persone. Questi animali, noti per la loro maestosità e la loro natura giocosa, sembrano aver modificato il loro comportamento, mettendo in pericolo i bagnanti.

La causa di questi cambiamenti comportamentali negli animali marini sembra essere legata a un fenomeno ben preciso: l’avvelenamento da alghe. Le alghe tossiche, presenti nelle acque costiere, producono sostanze che possono danneggiare il cervello degli animali marini, influenzando il loro stato mentale e inducendoli a comportarsi in modo anomalo.

Proprio i leoni marini sembrano essere particolarmente vulnerabili a questo tipo di avvelenamento. L’ingestione di alghe tossiche può provocare danni irreversibili al loro cervello, alterando il loro normale comportamento di ricerca di cibo e rendendoli più propensi ad attaccare gli esseri umani.

Ma non è tutto. Anche nei Grandi Laghi, a nord, si è verificato un fenomeno inquietante. Sono tornate le lamprede di mare, conosciute come “vampiri“, che succhiano liquidi vitali dalla testa di trote e salmoni. Questo comportamento parassitario sta causando un grave danno alle popolazioni ittiche locali, influenzando negativamente l’ecosistema del lago.

La causa di questo ritorno delle lamprede di mare è da ricercare nella mancata presenza di predatori naturali, come i lucci e gli storioni, che in passato controllavano la loro popolazione. Senza la regolazione naturale, le lamprede di mare stanno proliferando rapidamente, causando problemi sia per le specie ittiche che per gli esseri umani che frequentano le acque dei Grandi Laghi.