Confermato l’abbattimento per l’orso Mj5: a Marzo ha aggredito un uomo

Il Corpo forestale provinciale di Trento ha ottenuto il permesso di abbattere l’orso MJ5. Mentre si attende la decisione del Tar sulla sorte dell’orsa Jj4, che è stata catturata dopo l’aggressione mortale al runner Andrea Papi, il Corpo forestale provinciale trentino sta pianificando una caccia all’orso con l’obiettivo di catturarlo per poi abbatterlo.

Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento, ha firmato un’ordinanza basata sul fatto che l’esemplare Mj5 abbia aggredito una persona il 5 marzo mentre stava percorrendo un sentiero nella località Mandriole, nel comune di Malè, nella val di Rabbi. L’uomo era stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale di Cles, con delle lesioni sulle braccia e sulla testa causate da un’aggressione.

I risultati dei test genetici hanno confermato che il DNA apparteneva ad un’orso noto come MJ5, un’orso maschio di 18 anni, figlio di Maya e Joze, due orsi originari della Slovenia introdotti nel progetto Life Ursus in Trentino. Non aveva mai dimostrato comportamenti aggressivi, o si era reso protagonista di altri episodi simili in passato.

Il Governatore ha emesso un provvedimento che prevede di catturare preliminarmente l’orso MJ5, al fine di effettuare l’identificazione genetica secondo quanto prescritto dall’ISPRA. Una volta identificato, l’esemplare verrà soppresso. L’ISPRA specifica che questa scelta serve per garantire maggiore sicurezza nella zona del Trentino, affinchè episodi come la tragedia di Andrea Papi e l’aggressione avvenuta il 5 Marzo non accadano più.

La Provincia di Trento sta chiedendo all’ISPRA l’autorizzazione di abbattimento di un’altro orso perché considerato aggressivo, l’esemplare M62. Il governatore Fugatti ha affermato che ora il problema principale è la convivenza uomo-animale, in quanto le aggressioni degli orsi ai cittadini potrebbero aumentare. Egli sostiene inoltre che la popolazione di orsi in Trentino è troppo vasta e che chi si preoccupa delle condizioni di Jj4 è principalmente interessato a fare ideologia piuttosto che a salvare il progetto Life Ursus.