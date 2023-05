La vicenda è accaduta in pieno centro a Palombaro, nella provincia di Chieti, ed ha destato molta preoccupazione e paura tra la popolazione locale. Ciò che rende ancora più inquietante l’episodio è il fatto che l’animale si sia avvicinato tanto alla zona urbana, dimostrando un comportamento piuttosto anomalo. La malcapitata, Nadia Terenzi, stava passeggiando con il suo cagnolino al guinzaglio, quando il lupo è improvvisamente sbucato dal nulla ed ha afferrato il cane.

La donna ha cercato disperatamente di salvarlo, ma l’animale selvatico ha inseguito sia il cane che lei stessa, aggredendola e facendola cadere a terra. Il lupo ha poi preso in bocca il cagnolino e si è allontanato tra i vicini boschi; non si esclude che il lupo abbia addirittura divorato la sua preda.

Di fronte a una simile situazione di emergenza, le autorità locali sono immediatamente intervenute. Sul posto sono giunti i Forestali, i carabinieri di Palombaro, il 118, i sanitari della Asl e l’Ente Parco Nazionale della Maiella. Nadia Terenzi è stata portata al PTA di Casoli, dove è stata sottoposta ad esami radiologici per le ferite riportate in seguito alla caduta.

La sindaca Consuelo Di Martino ha subito diramato un’allerta alla popolazione tramite i social, sottolineando la necessità di massima cautela e invitando chiunque avvistasse l’animale a contattare le autorità competenti. È chiaro che si tratta di un lupo affamato e potenzialmente pericoloso, la cui presenza vicino alla zona urbana non è certo normale.

La paura diffusa tra i cittadini ha portato anche alla scoperta di secchi dei rifiuti distrutti, il che farebbe pensare che l’animale stava cercando cibo in prossimità delle abitazioni. La situazione è in continua evoluzione e le autorità locali stanno monitorando attentamente la zona, come parte del Parco Nazionale della Maiella, per garantire la sicurezza della popolazione locale.