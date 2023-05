Un’iniziativa che sta catturando l’attenzione e il cuore di molte persone è quella delle detenute che si dedicano alla cura e all’assistenza dei gatti. A Taranto, nel carcere locale, un gruppo di donne ha preso in carico ben novanta felini che popolano la colonia presente all’interno delle mura carcerarie. Questo progetto, ancora in fase iniziale, rappresenta una novità assoluta in Italia ed è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra la Lega anti-vivisezione (Lav) di Taranto e la casa circondariale Carmelo Magli.

L’obiettivo di questa iniziativa è duplice: da un lato, permette alle detenute di trovare un nuovo scopo e una significativa fonte di beneficio emotivo durante il loro percorso di riabilitazione; dall’altro, offre alle numerose creature felini un ambiente sicuro e amorevole in cui vivere. Grazie all’aiuto dei volontari della Lav, le donne detenute hanno imparato a costruire cucce e rifugi per i gatti, a prendersi cura delle sterilizzazioni e a promuovere attivamente le adozioni.

Questo coinvolgimento attivo nella cura degli animali non solo ha un impatto positivo sulla vita delle detenute, ma favorisce anche un cambiamento positivo nell’atteggiamento verso gli animali e la responsabilità che comportano. Le detenute coinvolte nel progetto testimoniano che prendersi cura dei gatti ha un effetto terapeutico sulla loro salute mentale e sul loro benessere complessivo. La presenza degli animali e l’interazione con loro offrono un’opportunità di guarigione emotiva, di sviluppo dell’empatia e di acquisizione di nuove competenze pratiche.

Inoltre, il senso di responsabilità richiesto nella cura dei gatti aiuta a rafforzare l’autostima delle detenute e a migliorare le loro prospettive future. Questo progetto innovativo dimostra che la relazione tra esseri umani e animali può essere estremamente benefica per entrambe le parti coinvolte. L’idea di coinvolgere le detenute nella cura dei gatti potrebbe rappresentare un modello da esportare in tutta Italia, offrendo un’opportunità di riabilitazione e reinserimento per le persone detenute e garantendo una vita migliore per gli animali abbandonati o bisognosi di assistenza.

La collaborazione tra la Lav Taranto e la casa circondariale Carmelo Magli merita sicuramente l‘attenzione e il sostegno di tutti noi. È incoraggiante vedere come l’amore per gli animali possa diventare un veicolo per il cambiamento sociale e per la crescita personale. Sostenere progetti come questo può contribuire a creare una società più compassionevole e solidale, in cui tutti gli esseri viventi sono trattati con rispetto e cura.