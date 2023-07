Mistero alle isole Gran Canarie, a Nogales a Las Palmas un capodoglio spiaggiato trovato senza vita avrebbe ingerito un tesoro. Durante l’esame autoptico è stata ritrovata nel suo stomaco una pietra d’ambra grigia del peso di 10 chilogrammi, che avrebbe un valore di 500mila euro. Sono stati gli scienziati dell’Università di Las Palmas a capire il motivo del decesso dell’animale.

Il The Guardian racconta che secondo gli scienziati avrebbe avuto un problema digestivo nell’intestino; l’odontocete aveva al suo interno una pietra di ambra di 10 chilogrammi di rare fattezze, conosciuta come oro fluttuante. L’ingestione di calamari e seppie da parte di questi animali che si cibano di essi non digerendoli provoca la formazione di questo tipo di ambram ma era dal XIX secolo che non se ne vedeva una.

Anzichè essere espulsa l’ambra è rimasta attaccata alle pareti dello stomaco. Si sta cercando un compratore per l’ambra sperando di risanare i fondi dell’ultimo terremoto alle Canarie, che ha provocato seri danni. L’ambra avrebbe causato la morte del mammifero provocandogli setticemia. Anche nel libro Moby Dick di Melville si parlava dell’ambra grigia, usata in profumeria e secreta dalle viscere di un animale.

Il commercio di ambra grigia è stato vietato negli Stati Uniti, in Australia e in India, dove c’è divieto di caccia di questi cetacei, Il capodoglio è il più grande di tutti gli odontoceti e il più grande animale vivente munito di denti: misura infatti fino a 18 metri di lunghezza. I capodogli sono stati cacciati fino a tempi recenti nell’arcipelago atlantico portoghese delle Azzorre.

I capodogli, insieme agli iperodonti e agli elefanti marini, sono i mammiferi che si immergono più in profondità al mondo. Si pensa che siano in grado di immergersi fino a 3 km di profondità e che possano restare sul fondo dell’oceano fino a 90 minuti. L’unico predatore che attacca i capodogli, oltre all’uomo, è l’orca.