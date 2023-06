Cani in spiaggia, Animalisti italiani: “Il Comune di Giulianova fa ostracismo”

Da oltre nove anni, l’associazione Animalisti italiani si è schierata al fianco della dott.ssa Giusy Branella nella sua battaglia per preservare la “spiaggia per cani” nel comune di Giulianova, in provincia di Teramo. La dott.ssa Branella gestisce con grande competenza Unica Beach, un’area di spiaggia dove gli amici a quattro zampe possono accedere nel rispetto delle norme vigenti senza disturbare i bagnanti.

Nel 2021, l’amministrazione comunale ha deciso di non rinnovare la concessione, provocando una reazione immediata della dott.ssa Branella, che ha presentato un ricorso al TAR di L’Aquila. Fortunatamente, il tribunale ha respinto le richieste del comune e ha prorogato la concessione di Unica Beach per altri tre anni.Tuttavia, a maggio 2023, l’amministrazione comunale di Giulianova ha nuovamente attaccato: ha annunciato che dal 2024 non ci sarà più spazio per i cani sulla spiaggia.

Il motivo addotto dall’Ufficio Tecnico del Comune è che la presenza dei cani rappresenta un pericolo per la nidificazione del fratino, una specie protetta di cui il cane è un predatore naturale. Questa motivazione sembra debole, considerando che dal 2018 l’area dedicata ai cani non ha mai arrecato danni a nessuno.

È inoltre sospetto che solo ora, a partire dal 2024, questa “problematica” venga sollevata come scusa per permettere al comune di decidere ogni anno, con motivazioni discutibili, se e dove autorizzare una spiaggia per i cani.Walter Caporale, presidente degli Animalisti Italiani Onlus, dichiara: “Sosteniamo la nobile lotta della dott.ssa Branella che, nonostante l’opposizione del comune, sta difendendo con amore verso gli animali un’attività che non solo tutela i diritti dei nostri amici a quattro zampe, ma migliora anche la qualità della vita della comunità locale, aumentando il turismo e la microeconomia del luogo grazie alla collaborazione con le strutture ricettive locali”.

La dott.ssa Branella si appresta a presentare un’osservazione al Consiglio Comunale di Giulianova, chiedendo il mantenimento dell’attuale ubicazione della spiaggia per cani, che è ormai amata e apprezzata da turisti e residenti. “I cani non rappresentano alcun pericolo per nessuno”, afferma la veterinaria Branella. “Sono tenuti al guinzaglio e hanno uno spazio appositamente dedicato dove possono giocare liberamente senza causare rischi a persone o altri animali. Siamo veterinari presenti in questa spiaggia proprio per garantirne la sicurezza!”. Da oltre dieci anni, la dott.ssa Branella combatte con determinazione e il sostegno del presidente Walter Caporale, organizzando varie manifestazioni e portando il problema fino al Consiglio Regionale. Nessuna amministrazione potrà fermarli. Continueranno a lottare per i diritti di tutti, animali e persone che vivono insieme a loro. La dott.ssa Branella è determinata a portare questa controversia, che si protrae da anni, a una conclusione felice per tutti i difensori dei cani. “La spiaggia per cani NON VERRÀ RIMOSSA”, dichiara con fermezza. “Se vogliono toglierla, dovranno passare sopra al mio cadavere”.