Cane ferito arriva da solo al Pronto Soccorso: affidato ai servizi veterinari

Un cane simile a un Breton è arrivato da solo nel Pronto Soccorso dell’Ospedale “Giannuzzi” di Manduria. Il cane zoppicava visibilmente a causa di una zampa sanguinante. Un’infermiera, nel tentativo di farlo riconoscere, ha pubblicato la sua foto sui social media. Tuttavia, non è stata trovata alcuna medaglietta con un numero telefonico per identificare il suo proprietario. Nonostante il cane indossasse una piccola catenina al collo, non aveva un microchip che potesse aiutare nel riconoscimento.

Pertanto, era evidente che non fosse il luogo adatto per ricevere cure veterinarie. Il personale ha immediatamente coinvolto i professionisti veterinari di Manduria, affidando il cane al servizio specializzato. L’infermiera ha spiegato che il suo collega si è preso cura del cane vicino al triage fino all’arrivo del veterinario. Alcuni testimoni presenti in ospedale hanno raccontato la commovente scena attraverso i social media.

Il cane era arrivato da solo dalla strada, zoppicando e sanguinante, e si era fermato sotto lo sportello delle registrazioni. È stato un momento di grande tenerezza per tutti i presenti. Attualmente il cane sta ricevendo le cure veterinarie necessarie, anche se le sue condizioni generali sono buone. È ancora ospite presso una clinica convenzionata ma, non appena si sentirà meglio, verrà trasferito al Canile Sanitario di Manduria. Si spera di poter individuare il suo proprietario, se esiste qualcuno che lo stia cercando.

In caso contrario, si dovranno fare sforzi per trovare una nuova casa dove il cane possa vivere felice e al sicuro. È fondamentale che la comunità di Manduria e delle zone limitrofe si uniscano in questa ricerca: il dolce cucciolo merita di vivere una vita piena di amore e felicità. La sua storia ha toccato il cuore di molte persone sin dal momento in cui ha varcato la soglia dell’Ospedale di Manduria. Ci appelliamo all’aiuto e alla generosità di coloro che sono in grado di offrire una famiglia amorevole e accogliente a questa creatura speciale.

Ogni gesto di solidarietà può fare la differenza nella sua vita, perché ogni animale merita l’affetto e il calore di un focolare domestico. Insieme possiamo sostenere il servizio veterinario di Manduria e contribuire a trovare una casa sicura per questo adorabile Breton. Siate parte di questa meravigliosa storia: adottate un amico a quattro zampe e regalategli una vita piena di amore senza fine.