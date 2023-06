Avvistati due pesci scorpione al largo delle coste calabresi

Pericoloso avvistamento nel Mar Mediterraneo, un pesce scorpione detto anche pesce leone orientale infatti è stato visto sulle coste calabresi, a causa dei cambiamenti climatici questo pesce non dovrebbe interessare i nostri mari di cui non è originario, Questa specie è diffusa nel Mar Rosso e nell’Oceano Pacifico, dal Sud-Est asiatico fino all’Australia, dal Giappone alla Polinesia.

Abita le lagune e i fondali sassosi e di barriera fino a 150 metri di profondità. I soggetti giovani si allontanano in cerca di nuovi habitat, è caratterizzato da aculei, particolarmente velenosi per gli esseri umani, che usa quando si trova in pericolo, La livrea è a strisce tendenzialmente verticali marroni e bianche, alcune sottili e altre più larghe. Anche le pinne sono striate di bianco e marrone.

Il primo e più importante trattamento dopo una puntura è l’immersione della parte colpita in acqua calda (circa 45 °C), perché riduce il dolore e rende inattiva la tossina. Nonostante la sua pericolosità in alcuni paesi questo pesce è commestibile, è un pesce molto invasivo, non può stare nello stesso ecosistema di altri pesci, per questo è seguito con cautela dagli scienziati, ma è molto ambìto dagli amanti degli acquari essendo una specie tropicale.

L’aumento delle temperature medie e la salinità delle nostre acque sono condizioni favorevoli per questa specie, che dal canale di Suez si è spinta verso i nostri mari. Si tratta di un predatore naturale, che ha una dieta mediterranea. I due recenti avvistamenti sono avvenuti nello Ionio: il primo al largo di Le Castella, in provincia di Crotone, da parte di alcuni pescatori; il secondo ha avuto luogo durante un’immersione subacquea vicino alla costa di Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria.

Chiunque veda presunti pesci scorpione e pesci di altre tre specie arrivate dal mar Rosso – il pesce palla maculato e i pesci coniglio – è invitato a farlo sapere mandando fotografie o video via WhatsApp al numero dedicato o attraverso il gruppo Facebook Oddfish con l’hashtag #Attenti4.