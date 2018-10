Autista di bus ferma la corsa per salvare un cane dalla strada

Le autostrade e le strade di grande percorrenza non sono mai i luoghi migliori nei quali un uomo o un animale in generale possano fare delle passeggiate, con il rischio sempre di essere travolti da qualche veicolo che sfreccia a grande velocità, con la certezza quasi totale di incontrare la morte.

Questo genere di episodi si ripete stesso, ma in particolare uno di questi è stato documentato dalla registrazione video di uno smartphone proveniente da un’autostrada brasiliana: l’autore del filmato era a bordo di un bus che stava percorrendo quella tratta come d’abitudine, quando l’autista si è fermato improvvisamente sulla corsia di emergenza in cemento posta al centro della strada. In quel punto c’era un cane estremamente spaventato, che vagava tra le corsie molto battute dalle auto.

Il bus era diretto a Rio de Janeiro, ma l’autista non si è fatto nessuno scrupolo nel fare una sosta non prevista allo scopo di soccorrere il quattrozampe dal pelo nero, fortemente terrorizzato. Grazie alla posizione a sinistra della strada ed all’ingombro del proprio mezzo, nessuno avrebbe potuto colpire l’autista nel suo tentativo di salvataggio del cane; l’uomo ha scoperto così che il randagio aveva al collo una catena recisa.

Per fortuna sua e del suo nuovo amico animale, l’uomo non ha avuto difficoltà a dare fiducia al cane; la bestiola si è fatta soccorrere, comprendendo che quella persona lo avrebbe tratto in salvo, e da quel momento si è subito tranquillizzato, assumendo uno sguardo rilassato. L’autista ha infine riportato il cane al sicuro sul bus.

Per il suo gesto ha ricevuto gli applausi di tutti i passeggeri della corsa, che hanno apprezzato anch’essi questo gesto di ordinaria bontà e non hanno avuto problemi ad arrivare in ritardo alla loro destinazione. Il cane è stato legato ad uno dei corrimano nella parte frontale del bus e successivamente è stato consegnato ad un canile della città carioca.