Animali avvelenati a Cocullo: grifoni si cibano di carcasse avvelenate, muoiono anche i cuccioli

Il mese scorso è stata fatta una disperata scoperta nella città di Cocullo, situata in Abruzzo, Italia. Nel maggio scorso, erano state trovate le carcasse di 14 animali, tra lupi e alcuni rapaci, tra cui corvi imperiali e grifoni, tutte intossicate apparentemente da bracconieri o cercatori di funghi. Questa situazione ha raggiunto proporzioni ancora più tristi poiché sono stati rinvenuti anche i giovani rapaci deceduti. I grifoni, che hanno consumato le carcasse contaminate scoperte dai volontari e i Forestali nel Parco Nazionale d’Abruzzo, hanno finito per intossicare anche i loro piccoli, che erano tenuti in luoghi inaccessibili all’uomo.

Queste ultime sono state scoperte dai carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro (L’Aquila), grazie ad appositi monitoraggi. La Procura della Repubblica di Avezzano, avendo aperto un’inchiesta sull’accaduto, sta indagando sul caso e considera la pista dell’avvelenamento.

Le specie animali deceduti, tutte protette, sono state trovate al di fuori delle aree protette, ma all’interno di un importante corridoio ecologico che collega il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise al Parco Naturale Regionale Sirente Velino. Questo corridoio è anche l’habitat dell’orso bruno marsicano, che è stato spesso avvistato in queste zone.

Dalle prime analisi, sembra che gli animali siano stati uccisi con del veleno, poiché venivano considerati concorrenti per l’attività di caccia o nocivi per l’allevamento e le colture.Il sindaco di Cocullo, Sandro Chiocchio, aveva ipotizzato di limitare la percorribilità di certe strade per prevenire situazioni simili in futuro, senza però limitare le attività di controllo in montagna.

Le associazioni ambientaliste ricordano: “lo spargimento di bocconi avvelenati o carcasse con veleno sul territorio è una pratica criminale che deve essere combattuta e condannata, rappresentando una minaccia non solo per la fauna selvatica, ma anche per l’uomo e gli animali domestici”. In questi casi, la sicurezza di tutti è messa in pericolo e si rende necessario agire energicamente per fermare tali azioni malvagie e preservare l’ambiente naturale e la sua ricca biodiversità.