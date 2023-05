Alto Adige, il dibattito sulla proposta di legge sull’abbattimento dei lupi si intensifica

L’introduzione di una legge provinciale sull’abbattimento dei lupi in Alto Adige ha sollevato importanti questioni riguardanti la sicurezza degli animali da allevamento e dei cittadini. La proposta è stata avanzata dal segretario del Südtiroler Volkspartei, Philipp Achammer, che ha sottolineato la necessità di agire dopo la tragica morte del runner Andrea Papi in Trentino a causa di un incontro con un orso.

È evidente che le misure adottate a livello nazionale non stanno portando a risultati immediati, spingendo così la provincia di Bolzano a promuovere una legge che regolamenti in modo dettagliato l’abbattimento degli animali considerati “problematici“. La proposta di legge sull’abbattimento dei lupi in Alto Adige ha esteso la discussione pubblica alla necessità di proteggere non solo gli orsi, ma anche altre specie selvatiche.

L’attenzione si è concentrata sul caso dell’orsa Jj4 in Trentino, che è stata “accusata” di aver causato la morte di Andrea Papi. Ma una perizia veterinaria forense sembra suggerire che le lesioni sul corpo di Papi siano compatibili con la dentatura di un orso maschio, mettendo in discussione il coinvolgimento dell’orsa. Questo episodio spinge ora a riflettere sulla necessità di una legge provinciale sull’abbattimento dei lupi.

Attualmente, la provincia di Bolzano ha una legge sull’abbattimento dei lupi, ma la sua applicazione richiede il parere dell’Ispra. Philipp Achammer sottolinea che la nuova proposta di legge deve prevedere scadenze più chiare e dettagliate per affrontare efficacemente il problema. La presenza di oltre 30 lupi in Alto Adige nel 2021, insieme ai danni causati agli allevamenti, evidenzia l’urgenza di adottare misure concrete per proteggere il bestiame e garantire la sicurezza delle persone.

La discussione sull’abbattimento dei lupi solleva questioni complesse e coinvolge opinioni diverse. È importante affrontare il tema con empatia e un atteggiamento costruttivo, cercando un equilibrio tra la conservazione delle specie selvatiche e la sicurezza della comunità.