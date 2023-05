Abbandona il suo lupo cecoslovacco in un ex sanatorio e fugge con i mezzi pubblici

ll fatto è avvenuto nel Comune di Vaglia, nella provincia di Firenze. Una donna ha abbandonato il proprio cane, un lupo cecoslovacco, all’interno dell’ex sanatorio Banti, e poi è scappata via con i mezzi pubblici. Fortunatamente l’animale è stato trovato dai carabinieri forestali di Ceppeto, che lo hanno recuperato insieme alla Asl veterinaria. Grazie all’attività investigativa dei carabinieri e alla collaborazione di alcuni testimoni, è stato possibile risalire alla padrona dell’animale, autrice dell’abbandono. La donna, con l’aiuto di un conoscente, è stata denunciata per abbandono di animale d’affezione.

Il cane, che si presenta in un’ottimo stato di stato di salute, è stato affidato ad un’associazione animalista non profit, in attesa di una nuova famiglia che lo adotti. Non è stato chiaro il motivo del gesto della padrona, ma secondo alcune fonti potrebbe esserci una ragione principalmente economica dietro l’abbandono del lupo cecoslovacco. Tuttavia, non è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale.

È importante notare che non è un evento frequente, soprattutto in questo periodo dell’anno, l’abbandono di cani, a maggior ragione di esemplari di razza come il lupo cecoslovacco, che se acquistato può arrivare a costare anche 2,500 euro. Secondo l’Ente Nazionale Protezione Animali, nel 2021 sono stati registrati oltre 101,000 nuovi ingressi in canile e l’Enpa ha recuperato ogni giorno 21 cani abbandonati. Questi dati sono allarmanti e sottolineano l’importanza di adozioni consapevoli e di non considerare gli animali come oggetti di lusso o semplici accessori.

L’abbandono di un animale d’affezione è un reato penale previsto dall’art. 727 del codice penale, che prevede l’arresto e la detenzione fino a un anno o una multa dai 1,000 ai 10,000 euro. Pertanto, la padrona dell’animale e il suo conoscente sono stati denunciati e affronteranno le conseguenze delle loro azioni. L’abbandono di un animale è una grave mancanza di rispetto verso la vita e il benessere dell’animale e deve essere sempre condannato e perseguibile.

In questo caso il lupo fortunatamente è stato salvato e affidato ad un’associazione animalista, ma molti altri animali non hanno la stessa fortuna. È importante che tutti noi ci impegniamo nella tutela degli animali, non solo per garantire loro una vita dignitosa, ma anche per educare la società a rispettare tutte le forme di vita presenti sul nostro pianeta. L’abbandono di un animale non è solo una mancanza di rispetto verso l’animale stesso, ma anche un segnale di mancanza di rispetto verso la società e le leggi che la regolamentano.