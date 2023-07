Piazza San Marco, un luogo di straordinaria bellezza e fragilità, è stata scossa dalle potenti note delle prove generali dei tre giorni di concerto di Laura Pausini, tanto da far crollare alcuni calcinacci dalla volta del Sotoportego dell’Arco Celeste, che collega la piazza al Bacino Orseolo. I volumi eccessivi hanno suscitato preoccupazione anche tra i commercianti, in particolare i gestori dei negozi di vetro artistico di Murano sotto le Procuratie.

Al fine di evitare spiacevoli sorprese, come la caduta degli oggetti esposti causata dalle vibrazioni della musica, i negozianti hanno prontamente ritirato la merce. Per evitare ulteriori problemi, l’organizzazione del concerto si è impegnata a rivedere i livelli sonori emessi dagli altoparlanti durante lo spettacolo, cercando di equalizzare i bassi. L’obiettivo è preservare la fragilità di una piazza che è sottoposta a rigidi vincoli della Soprintendenza.

Gli organizzatori del concerto assicurano che nemmeno durante le prove è stata superata la soglia di 80 decibel. “Non abbiamo ricevuto segnalazioni né dal Comune né dalla Polizia locale“, ha commentato l’assessora ai Lavori Pubblici Francesca Zaccariotto. “Abbiamo constatato la caduta dei calcinacci dal sotoportego e siamo a conoscenza delle misure adottate dall’organizzazione per evitare episodi simili“. La Piazza San Marco è spesso scelta come sede di concerti di artisti famosi, come avviene ormai quasi ogni estate.

L’accensione degli altoparlanti durante lo spettacolo di Laura Pausini ha riaperto la polemica. A dare testimonianza della caduta dei calcinacci è stato un commerciante della zona, Gigi Amadio, venerdì scorso. Il sotoportego che conduce al Bacino Orseolo presenta già intonaci scrostati, ma appena le prime note sono risuonate, il problema si è aggravato. Secondo quanto riferito dal commerciante, dopo le prime prove di giovedì, quando i bassi facevano tremare finestre e vetrine della piazza, si è verificato un ulteriore problema: “Sono caduti piccoli pezzi di calcinacci, motivo per cui abbiamo richiesto l’intervento della Sovrintendenza, considerando il volume assordante“.

Il patrimonio artistico di Venezia è di valore inestimabile e la sua conservazione rappresenta un impegno primario per la città e le autorità competenti. È fondamentale garantire che eventi come i concerti non mettano a repentaglio l’integrità delle preziose opere architettoniche presenti nella piazza.