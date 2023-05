Vecchioni contro Springsteen: "Non ha fatto sapere che era con chi stava soffrendo"

Non si placano le polemiche per il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara, attaccato prima dagli ambientalisti per l’impatto della fauna e dell’ecosistema locale e poi per l’evento stesso, che è stato confermato nonostante l’alluvione che ha colpito gran parte del resto della regione. Ad unirsi alle voci che criticano fortemente il “Boss” della musica americana, arriva anche Roberto Vecchioni.

L’artista italiano muove una pesante critica a Bruce Springsteen, cioè quella di non aver speso una parola per tutte le persone che, a pochi chilometri di distanza, hanno in questi giorni perso tutto. Vecchioni non critica Bruce per non aver cancellato del tutto l’evento, in quanto comprende che non solo migliaia di fan lo attendevano, ma anche che lo stipendio di moltissime persone dipendeva dalla sua riuscita.

“Io che sono un centesimo di Springsteen probabilmente non avrei fatto il concerto“, spiega l’artista, dicendo però che è importante separare l’ideale dal reale. “L’ideale è che l’umanità è una gran cosa meravigliosa che è sopra a tutto e quindi sarebbe stato un gran bel segno rimandare il concerto. Il reale è altra roba. Il reale sono quelle 70mila persone che volevano vedere passare il re“.

Inoltre, ricorda Vecchioni, “Centinaia di persone avevano lavorato, avrebbero guadagnando i soldi forse di un mese, due mesi, operai, eccetera” grazie a questo concerto, il che rende accettabile andare avanti con lo spettacolo. La cosa che ha invece fatto arrabbiare il cantante di “Samarcanda” è che Bruce non abbia neanche menzionato le persone che stavano soffrendo.

Inaccettabile, secondo Vecchioni, non aver saputo in che realtà si trovava. “Me lo sarei aspettato dall’ultimo rocker del mondo, ma non dal più grande, il più grande per cuore e per anima”. Un atto completamente stridente con quanto cantato nei suoi famosi brani. “Lui che ha detto sempre nella sua vita che l’umanità è tutta uguale, che il dolore è per tutti, avrebbe potuto far capire non solo all’inizio del concerto, ma anche ogni tanto, canzone per canzone, che era con chi stava soffrendo“.