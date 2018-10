Ultimo annuncia il "Colpa delle nuvole tour" con nuove date

Dopo il grande successo ottenuto in seguito alla vittoria de “Il ballo delle incertezze“ al Festival di Sanremo 2018 nella categoria Nuove Proposte, Ultimo – pseudonimo di Niccolò Moriconi – giovane cantautore romano, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il suo disco e i singoli già usciti stanno registrando successi ovunque e, alle date che i fans già conoscono, ufficializza un nuovo tour e nuove date.

Dopo le date dell’1 e del 2 novembre al Palalottomatica di Roma e la data del 4 novembre al Forum di Milano, Ultimo ha annunciato nuove date che partiranno nel mese di maggio del prossimo anno. Vediamo quali sono le altre città in cui si avrà la possibilità di ascoltarlo dal vivo e come fare ad accaparrarsi i biglietti. Il cantante torna sul palco con “Colpa delle nuvole tour“, che lo porterà ad esibirsi in numerose città, da nord a sud della penisola.

Per quanto riguarda i biglietti dei concerti, si può già acquistarli sia online nei siti convenzionati, ma anche nei negozi di dischi. I biglietti saranno disponibili da domani fino a sabato 13 ottobre, a partire dalle 10 sul sito di Ticket One. Come accade ogni volta, gli organizzatori hanno rilasciato un comunicato in cui declinano “ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali”.

Ultimo live parte con la data zero il 30 ottobre dal Pala Remo Maggetti di Roseto Degli Abruzzi, dove si terranno le prove generali e dove avrà modo di farsi ascoltare in una dimensione completamente diversa da quella del disco, molto più intima e raccolta per la gioia dei suoi fans, che potranno ammirarlo dal vivo e cantare con lui i suoi celebri brani.

Tra l’altro, il suo album “Peter Pan“, è stabile in classifica alla sesta posizione da ben 34 settimane e il suo successo continua, confermandosi come una bella realtà discografica italiana. Per quanto riguarda il “Colpa delle nuvole tour”, l’artista sarà impegnato a partire da maggio, Firenze sarà la prima tappa, sino al 2 giugno, l’ultima tappa che avrà luogo ad Acireale.