Ugo Ughi contro i Maneskin: "Offesa alla cultura e all’arte"

Il violinista Ugo Ughi ha pesantemente attaccato i Maneskin, la band italiana che ha raggiuntola maggiore popolarità a livello internazionale. I Maneskin infatti sono diventati nel corso di pochi anni il gruppo musicale italiano che ha raggiunto il più grande successo mondiale, scalando le classifiche di mezzo mondo.

Saliti alle cronache grazie alla loro partecipazione ad X-Factor, talent nel quale conquistarono la seconda posizione dietro a Lorenzo Licitra, i quattro componenti hanno prima vinto il Festival di Sanremo, e poi raggiunto il pubblico di tutto il mondo in seguito alla vittoria all’Eurovision Song Contest nel 2020, coronando il loro successo con nomination ai Grammy e agli American Music Awards ed un tour mondiale sold out.

Non tutti però sembrano apprezzare la musica proposta dalla band, e tra questi si conta anche il famoso violinista italiano Ugo Ughi. Il 78enne si è espresso contro i Maneskin durante una conferenza stampa dedicata agli eventi programmati per il centenario dell’Accademia Musicale Chignana, per la quale è direttore artistico degli eventi musicali speciali.

Ughi non ha usato mezzi toni contro la band, definendoli “un’offesa alla cultura e all’arte“, e alla fine della conferenza, ha aggiunto ulteriori commenti. “Non c’è l’ho particolarmente con loro“, ha argomentato Ughi. “Penso che ogni genere abbia diritto di esistere, però quando si fa musica e non quando si urla e basta“. Non è la prima volta che il violinista ha attaccato il gruppo italiano, dopo che ad ottobre aveva invitato i giovani ad ascoltare “meno Maneskin e più Vivaldi“.

I Maneskin al momento non hanno risposto alle dure parole del violinista. La band è attualmente impegnata nel tour promozionale del loro quarto album, intitolato “Rush” ed in uscita venerdì 20 gennaio. Il disco è stato anticipato dal singolo “The Gossip“, una collaborazione con Tom Morello dei Rage Against the Machine.