Tutti i vincitori dei Grammy Awards: trionfa Beyoncè

Ascolta questo articolo

Si sono svolti a Los Angeles i Grammy Awards, i premi internazionali della musica, Beyoncè ha trionfato su tutti, superpremiata insieme ad Harry Styles, per il miglior album,rivelazione per il film di animazione Encanto, che si porta a casa 3 premi grazie alla canzone “We don’t talk about Bruno”.

La 65 edizione è stata ricca di emozioni se la tigre texana ha vinto il suo 32 grammy, i nostrani Maneskin sono tornati a casa a bocca asciutta, nessun premio per loro, A vincere è stata Samara Joy, giovane cantante jazz di 23 anni nata nel Bronx, star della Generazione Z. Molto felici comunque della nomination nuova band e di calcare il red carpet targati Gucci.

La sfavillante J Lo ha rubato la scena mentre il marito è apparso un pò annoiato, Harry Styles ha vinto il Grammy per l’album dell’anno, Harry’s House, il premio è il più prestigioso tra quelli assegnati. Altri premi importanti sono andati a Lizzo per la registrazione dell’anno (About damn time).

Ha vinto anche Adele con Easy on me. Kim Petras è la prima donna transgender a vincere un Grammy con il premio per il miglior Pop Duo/Group Performance. Ha vinto anche la canzone inno delle donne iraniane che promuove il cambiamento sociale in Iran. La canzone Per di Shervin Hajipour, premiata anche dalla first lady, che ha annunciato la vincitrice del Grammy per la categoria canzone dell’anno: Just like that, della cantautrice e chitarrista americana Bonnie Lynn Raitt.

Si è esibito anche Stevie Wonder in un tripudio e gaudio mai visto; inoltre tra i premiati, Miglior album rock: Patient number 9, Ozzy Osbourne, Miglior audio book: Finding me, Viola Davis, Miglior album pop tradizionale: Higher, Michael Bublè, Miglior compilation soundtrack per visual media: Encanto Miglior score soundtrack for visual media: Encanto, Germaine Franco.