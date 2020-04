Tiziano Ferro lancia la "My Trap Challenge" con la sua versione di "Bando"

Anche i cantanti non sanno più come passare il proprio tempo e, arrivati ormai al mese di quarantena, cercano di inventarsi esibizioni, concerti e quant’altro per poter intrattenere i propri fans ma anche per passare in maniera divertente le proprie giornate. Ecco quindi che anche Tiziano Ferro ha deciso di cimentarsi in una rielaborazione di un brano che in questi giorni sta spopolando: si tratta di “Bando“, hit della giovane rapper Anna Pepe.

Chiuso all’interno delle mura del suo appartamento di Los Angeles, il cantautore di Latina ha voluto regalare ai propri seguaci una rivisitazione del brano utilizzando il pianoforte e facendone uscire una versione più pop, che si adeguasse a quello che è Tiziano Ferro. Non bastasse il cantante ha deciso di lanciare una sfida intitolata “My trap challenge”, dichiarando che “Il trap è la musica di come stai nel momento in cui lo fai”, sostenendo quindi che è una cosa che nasce di getto, in quel preciso istante.

Con la sua felpa color azzurro, Tiziano, nel video postato sul proprio profilo Instagram, invita tutti quindi ad ascoltare il pezzo e a scrivere qualcosa che li identifichi in quel momento, condividendo successivamente quanto eseguito sul social inserendo l’hashtag della competizione.

Sono stati tantissimi i commenti rilasciati sotto il video e le reazioni positive all’iniziativa lanciata dal cantante: tra i tanti c’è anche il commento di Nina Zilli che ricorda con nostalgia il suo Booster primo modello di quando era adolescente, comprato rigorosamente usato.

La rapper Anna Pepe, in tutta risposta, ha condiviso il post di Tiziano Ferro nelle stories del proprio profilo Instagram scrivendoci sopra “Volo“: sicuramente per lei è un segnale importante che artisti del calibro di Tiziano Ferro condividano e cantino la sua canzone che, da molte settimane si trova nelle prime posizioni delle classifiche dei brani più ascoltati.