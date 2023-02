Sanremo 2023: andamento dei brani in gara nelle classifiche FIMI

Ascolta questo articolo

Terminato il Festival di Sanremo quello che rimane sono le canzoni oltre allo strascico di polemiche ancora molto diffuse. Scopriamo come stanno andando i brani in gara nella prima settimana ufficiale di vendite secondo le classifiche fornite dalla FIMI venerdì 17 febbraio 2023. La prima cosa che emerge è che tutti i 28 brani in gara hanno trovato spazio nella classifica dei Singoli più acquistati o ascoltati in streaming negli ultimi sette giorni (e tutti presenti tra le prime 50 posizioni!), un ottimo risultato che conferma il gradimento da parte del pubblico nei confronti dei brani in gara scelti da Amadeus.

Partiamo dal basso dove in posizione 43 troviamo Anna Oxa con la sua Sali (Canto dell’Anima), poco più su alla 38 Shari con Egoista ed alla 37 Will con Stupido (entrambi facenti parte della categoria giovani promossi in gara tra i big). Alla 34 troviamo Gianluca Grignani con la sua Quando Ti Manca il Fiato. Alla 33 si affaccia Sethu con Cause Perse (ultimo arrivato in gara, destinato a bissare il successo che lo scorso anno ottenne Tananai?). Alla 31 spazio per i Modà e la loro Lasciami. Alla 29 spazio per i Cugini di Campagna con la loro Lettera 22 mentre un gradino più in alto è presente Leo Gasman con la sua Terzo Cuore. Alla 25 ecco i Colla Zio con Non mi Va; in 23esima posizione ecco LDA con Se Poi Domani.

Alla 19 presenti gli Articolo31 con la loro Un Bel Viaggio; alla 18 Giorgia con Parole Dette Male, alla 17 Levante con Vivo. Alla 16 Gianmaria con Mostro (vincitore della categoria giovani) mentre alla 14 un altro giovane: Olly con la sua Polvere (attualmente il giovane che sta andando meglio con il suo brano. Ad un passo dalla top ten troviamo Ariete con la sua Mare di Guai alla 13; Paola e Chiara alla 12 con Furore e Mara Sattei alla 11 con 2000minuti.

Tutta occupata da brani sanremesi la top ten: alla 10 troviamo i Coma Cose con L’addio, alla 9 Ultimo con Alba, alla 8 Colapesce e Dimartino con Splash, alla 7 Elodie con Due, alla 6 il controverso Rosa Chemical con Made in Italy, alla 5 Tananai con Tango, alla 4 Madame con Il bene nel male. Il podio vede alla 3 Mr. Rain con Supereroi, alla 2 il vincitore Marco Mengoni con Due vite ed in vetta Lazza con la sua Cenere.

L’inzio sembra promettere bene relativamente al successo dei brani in gara. Prossima settimana vedremo l’evolversi e daremo un’occhiata anche agli album degli artisti in gara, molti dei quali usciti nella settimana successiva.