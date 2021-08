Salmo, il concerto non era a sorpresa: sui fatti indaga la Procura

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Ha ragione il governatore sardo nel dire che per aiutare a spegnere un fuoco, in realtà se ne è acceso un altro, cioè quello dei contagi. Questa situazione dimostra ancor più la leggerezza con cui molte persone stanno affrontando il tema del Covid. La polemica ci sta tutta, ma noi preferiremmo capire perché chi doveva non è intervenuto per fermare il maxi assembramento.