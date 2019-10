"Rumors", il nuovo singolo di Sabrina Claudio con Zayn

Sabrina Claudio è una cantautrice statunitense, di origini portoricane e cubane. Inizia a pubblicare le sue canzoni su SoundCloud. Nel 2017 viene pubblicato il suo primo album “About Time”, mentre nel 2018 esce “No Rain, No Flowers”, il secondo album dell’artista.

Zain Javadd Malik, noto come Zayn è un cantante britannico diventato noto al grande pubblico come membro della boy band formatasi ad X Factor Uk, i One Direction. Il cantante ha deciso di lasciare la band il 25 marzo 2015 per intrapendere la carriera da solista.

Ha all’attivo pubblicato 4 album come membro degli One Direction che sono “Up All Night”, “Take Me Home”, “Midnight Memories” e “Four”, mentre come solista ha esordito con l’album “Mind of Mine”, pubblicato nel 2016 seguito da “Icarus Falls” nel 2018. Il 4 ottobre è uscito il terzo album della cantante, intitolato “Truth Is”, che ha deciso di rilasciare lo stesso giorno il singolo “Rumors“, in collaborazione con Zayn.

La cantante ha commentato l’uscita dell’album e del singolo dichiarando che spesso alle collaborazioni non viene dato il credito che meritano, ma nel suo caso hanno avuto un forte impatto su di lei ed hanno giocato un ruolo fondamentale nella creazione dell’album, provocando un grande effetto sulla sua crescita, rimuovendo le sue paure e fungendo da fonte d’ispirazione per le storie contenute in “Truth is”, il nuovo album.

Il cantante britannico Zayn, non nuovo a meravigliose collaborazioni, ha recentemente partecipato al remix della canzone “Trampoline” degli Shaed, pubblicata precisamente il 26 settembre 2019. Ora i fan si chiedono quando uscirà il suo nuovo album.