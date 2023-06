RadioGPT: la radio del futuro è guidata da un’intelligenza artificiale

La radio è uno dei mezzi di comunicazione più antichi e popolari, ma anche uno dei più innovativi. Negli ultimi anni, la radio ha sperimentato una trasformazione digitale che ha portato alla nascita di nuovi formati, piattaforme e contenuti. Tra le novità più sorprendenti, c’è quella di RadioGPT, una stazione radio online che trasmette musica e programmi generati interamente da un’intelligenza artificiale (AI).

RadioGPT è il frutto del lavoro di un gruppo di ricercatori e sviluppatori che hanno utilizzato GPT-3, uno dei modelli di linguaggio naturale più avanzati al mondo, per creare il primo AI DJ al mondo. GPT-3 è in grado di produrre testi coerenti e vari su qualsiasi argomento, a partire da una parola chiave o da una frase iniziale. Il modello è stato addestrato su miliardi di dati provenienti dal web, tra cui articoli, libri, blog, social media e anche testi di canzoni. RadioGPT sfrutta le potenzialità di GPT-3 per generare playlist musicali personalizzate in base ai gusti e alle preferenze degli ascoltatori, ma anche per creare interventi vocali che introducono le canzoni, commentano le notizie, raccontano aneddoti e fanno battute.

Il risultato è una radio dinamica, divertente e originale, che offre un’esperienza unica e diversa ogni volta. RadioGPT è andata in onda per la prima volta negli Stati Uniti il 18 giugno 2023, in occasione della Giornata Mondiale della Radio.

La stazione ha ricevuto un grande successo di pubblico e di critica, suscitando curiosità e interesse da parte di esperti e appassionati del settore. Molti hanno apprezzato la qualità e la varietà della musica proposta, ma anche l’umorismo e la creatività degli interventi dell’AI DJ. Altri hanno espresso perplessità e dubbi sulla sicurezza e l’etica di una radio gestita da un’intelligenza artificiale, temendo possibili manipolazioni o violazioni della privacy. RadioGPT si propone come un esperimento innovativo e audace, che dimostra le potenzialità dell’intelligenza artificiale applicata al campo della radiofonia.

Il progetto ha anche l’obiettivo di stimolare il dibattito e la riflessione sul ruolo e il futuro della radio nell’era digitale, e sul rapporto tra umani e macchine nella produzione e nel consumo di contenuti culturali.