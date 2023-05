Pupo rinuncia al Festival di Mosca: "Ma le polemiche non c’entrano"

Aveva generato enormi polemiche la notizia che Pupo avrebbe partecipato ad un festival di Mosca in qualità di giurato. L’artista italiano aveva infattia accettato di presenziare alla finale del festival “Road to Yalta”, prevista per martedì 2 maggio al Cremlino.

Adesso, in un comunicato rilasciato dal cantante a Dagospia, è arrivato l’annuncio che non prenderà più parte all’evento, ma non a causa delle polemiche. “È successo l’imprevedibile, l’impossibile intorno alla mia eventuale partecipazione al festival Road to Yalta“, ha fatto sapere Pupo, che si trova attualmente in Belgio.

“In virtù di riflessioni e assorto nei miei pensieri nel viaggio che sto facendo da Lugano verso la città di Spa, in Belgio, dove mi fermerò per qualche giorno a risposare e ancora a riflettere, ho deciso di non partire per Mosca“. Una decisione, ci tiene a specificare il 67enne, che non è stata presa in seguito al putierio generato davanti alla notizia della sua partecipazione.

“Certo non dipende dalle polemiche e da tutto ciò che è accaduto in questi giorni, ma dipende da un fatto che vi spiegherò più avanti“, spiega Pupo in un messaggio vocale, “perché la mia abitudine è sempre di essere molto chiaro e leale con tutti, a prescindere da chi sono gli interlocutori“.

Sulla questione era intervenuto anche Al Bano, cantante estremamente amato in Russia che nel corso degli anni più volte si è esibito nel paese. “Non ho nulla contro Pupo. Ognuno è libero di fare quello che vuole“, ha affermato, spiegando che dal canto suo: “In questi anni dalla Russia mi hanno chiamato e io ho declinato gli inviti. Ci tornerò quando ci sarà la pace e canterò per il popolo russo e per quello ucraino“. Il cantante ha aggiunto di essere un grande amico di Pupo, un artista che ritiene avere una grande professionalità ed intelligenza, aggiungendo che qualcuno tentava di rovinare il loro rapporto attribuendogli dichiarazioni false in merito a questa vicenda.