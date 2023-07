Piero Pelù costretto ad annullare il tour 2023 per motivi di salute

Piero Pelù annuncia il rinvio del tour “Estremo Live 2023” a causa di motivi di salute, ma sottolinea che non si tratta di un addio definitivo alle scene, bensì di un arrivederci al più presto possibile. L’artista ha condiviso la notizia tramite un post su Facebook rivolto ai suoi fan, esprimendo il suo dispiacere per la necessità di comunicare questa decisione.

Il cantante ha spiegato che durante una sessione di registrazione a Milano ha subito uno shock acustico forte causato dalle cuffie. Questo episodio ha acutizzato gli acufeni, disturbo con cui convive già da molti anni, rendendoli ora molto più aggressivi. Dopo aver consultato i migliori specialisti in otorinolaringoiatria d’Italia, è emerso che Piero Pelù necessita di un riposo forzato per le sue orecchie da rocker. Pertanto, il tour “Estremo” previsto per l’estate 2023 dovrà essere rimandato di alcuni mesi.

Il cantante ha sottolineato che si tratta di un periodo molto delicato per lui, poiché non ha mai rinunciato a nessun concerto, nemmeno quando ha avuto le costole rotte dopo i suoi stage diving. Tuttavia, è determinato ad affrontare questa nuova realtà con lucidità. Piero Pelù ha voluto precisare che non si tratta di un addio alle scene, ma solo di un arrivederci al più presto possibile. Durante questo “periodo speciale”, approfitterà per lavorare alla composizione e produzione del nuovo album, che già gli sta regalando grandi emozioni.

Nell’articolo, viene fornito anche il calendario aggiornato dell’Estremo Live, che è stato spostato al 2024. Le nuove date comprendono tappe come il Lacustica Festival alla Rocca Medioevale di Castiglione del Lago (Perugia) il 26 luglio, l’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati (Macerata) il 27 luglio, la Scalinata Della Cattedrale di Noto (Siracusa) il 16 agosto e altre ancora.

Si specifica che entro il 30 settembre verranno comunicate le date previste per il 2024, che originariamente erano previste per l’estate 2023 a Matera, Brescia, Zevio (Verona), Villa Lagarina (Trento), Tortoreto Lido (Teramo), Asiago (Vicenza), Follonica (Grosseto), Alghero (Sassari) e Emarese (Aosta). Tuttavia, non sarà possibile recuperare i concerti che erano previsti a Vercelli, Grado (Gorizia), Acri (Cosenza) e Bergamo. Per questi concerti cancellati, è possibile richiedere il rimborso attraverso i circuiti autorizzati. Inoltre, vengono annunciati anche l’annullamento della partecipazione alle Eolie Music Fest a Porto Rubino.