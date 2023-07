Paul McCartney si lamenta: "I concerti sono troppo lunghi, dò la colpa a Bruce Springsteen"

I concerti oggigiorno durano molto più a lungo rispetto al passato, ed una grande star della musica non è affatto felice al riguardo. Secondo Paul McCartney, che ad inizio settimana è apparso nel podcast “Needs a Friend” di Conan O’Brien, i concerti odierni durano troppo, ed ha spiegato che incolpa Bruce Springsteen per aver normalizzato le esibizioni che durano più di tre ore

Il leggendario cantautore britannico spiega che i Beatles non hanno mai fatto esibizioni così lunghe. “In questi giorni, praticamente c’è l’atto principale e potrebbe esserci un atto di apertura“, ha detto l’81enne, ricordando che negli anni ’60 c’erano invece “molte persone in cartellone, perché nessuno cantava per tanto tempo“.

“Ora, le persone fanno tre o quattro ore. Incolpo Bruce Springsteen – gliel’ho detto: ‘È colpa tua’”, ha spiegato Paul, vincitore di 18 Grammy, che spesso si esibisce a sua volta per quasi tre ore. Tuttavia, questo non è mai stato l’approccio della sua leggendaria band, i Beatles. “Adesso non puoi fare un’ora. Facevamo mezz’ora. Quello era lo stile dei Beatles: mezz’ora, e siamo stati pagati per questo“, ha spiegato McCartney.

Gli spettacoli del gruppo erano più brevi “perché c’erano molte persone in cartellone“, dice Paul, spiegando che i comici spesso aprivano con un set di quattro minuti: “Loro facevano quattro minuti, e così noi pensavamo, ‘Bene, mezz’ora. Era così. Uno spettacolo dei Beatles, andavamo sul palco e scendevamo così. Non sembrava strano.”

Springsteen, 73 anni, si è esibito in spettacoli che durano dalle tre alle quattro ore a partire dal “The River Tour” del 1980, e la lunghezza estrema dei suoi concerti è diventata una mossa distintiva per The Boss. Recentemente anche Taylor Swift nel suo “Eras Tour” ha superato le tre ore di concerto, esibendosi in oltre 40 dei suoi più grandi successi per ciascuno dei numerosi show.