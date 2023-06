Paul McCartney: "Nuovo inedito dei Beatles grazie all’intelligenza artificiale"

Un regalo inaspettato per i fan dei Beatles: una canzone mai pubblicata della band, completata grazie all’uso dell’intelligenza artificiale (IA) per ricreare la voce di John Lennon. A rivelarlo è stato Paul McCartney, in un’intervista alla BBC, in cui ha annunciato che il brano uscirà entro la fine dell’anno. Si tratta di “Now and then”, una composizione di Lennon del 1978, registrata al pianoforte con un registratore portatile nel suo appartamento al Dakota Building, poco prima del suo assassinio nel 1980.

La cassetta con la demo fu consegnata a McCartney dalla vedova di Lennon, Yoko Ono, nel 1994, quando i Beatles stavano lavorando alla serie “Anthology”, che portò all’uscita di due singoli con la voce di Lennon: “Free as a bird” e “Real love”.La canzone, però, non fu mai completata, perché a George Harrison non piaceva e perché presentava un ronzio persistente. McCartney ha spiegato che grazie alla tecnologia di machine learning è stato possibile “estrarre” la voce di Lennon dal rumore di fondo e mixarla con le sue e quelle degli altri membri della band. “L’abbiamo appena finita e uscirà quest’anno“, ha detto McCartney, definendo il brano “l’ultimo disco dei Beatles“.

Il musicista ha aggiunto che la tecnologia usata per il progetto è la stessa impiegata per il documentario “Get Back” di Peter Jackson, in cui il montatore dei dialoghi Emile de la Rey ha addestrato i computer a riconoscere le voci dei Beatles e a separarle dai rumori di fondo e dagli strumenti. Il risultato è una canzone d’amore che suona come un classico dei Beatles, con la voce di Lennon che si fonde con quella di McCartney in un armonioso duetto. Un tributo alla memoria del compagno scomparso e alla storia della band più famosa del mondo. La storia di “Now and then”La canzone “Now and then” ha una storia travagliata e misteriosa.

Si sa poco della sua origine e della sua datazione. Alcune fonti sostengono che Lennon l’abbia scritta nel 1978, altre nel 1979 o addirittura nel 1980. Si pensa che faccia parte di una serie di demo che Lennon aveva preparato per il suo prossimo album dopo “Double Fantasy”, ma che non vide mai la luce.La cassetta con la demo fu ritrovata da Yoko Ono dopo la morte di Lennon e fu custodita gelosamente fino al 1994, quando la consegnò a McCartney insieme ad altre tre canzoni: “Free as a bird”, “Real love” e “Grow old with me”. Queste ultime due furono pubblicate postume come singoli solisti di Lennon nel 1984 e nel 1985.Nel 1995, i Beatles tentarono di completare “Now and then” come terzo singolo della reunion per il progetto “Anthology”. Tuttavia, incontrarono diverse difficoltà tecniche e artistiche.

La registrazione originale era disturbata da un ronzio elettrico e aveva una struttura incompleta. Inoltre, Harrison non apprezzava la canzone e si oppose alla sua realizzazione. Così, il brano fu abbandonato e rimase inedito per anni. Solo nel 2009, una versione pulita del demo fu pubblicata su un CD pirata. Da allora, sono circolate diverse versioni alternative e remix della canzone su internet, ma nessuna ufficiale. Nel 2021, McCartney ha rivelato di aver ripreso in mano il progetto e di averlo portato a termine grazie all’intelligenza artificiale. Ha dichiarato di essere soddisfatto del risultato e di aver reso giustizia alla canzone di Lennon. Ha anche detto che il brano sarà incluso nella colonna sonora del documentario “Get Back”, che racconta le ultime sessioni di registrazione dei Beatles nel 1969.